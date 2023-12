Milett Figueroa revela su deseo de contraer matrimonio con Marcelo Tinelli: "Ahora sí me nace"

En una noche llena de emociones y romanticismo, la talentosa modelo peruana, Milett Figueroa, se robó el corazón del público y de su novio, Marcelo Tinelli, en el programa de baile 'Bailando 2023'. Tras ser salvada de la eliminación por el jurado, la también influencer no solo deslumbró con su destacada performance, sino que también abrió su corazón, confesando sus planes para el fin de año y sus aspiraciones matrimoniales con el reconocido conductor argentino.

Antes de su cautivadora actuación, Milett Figueroa compartió sus proyectos para el cierre del año y anticipó lo que le depara el futuro. La polémica modelo, en medio de la competencia y la presión del programa, reveló su deseo de regresar a su natal Perú para reunirse con su familia durante las festividades de fin de año.

Ante la inesperada declaración de Milett, Marcelo Tinelli respondió con afecto y aseguró que la extrañará mientras la modelo viaja a Perú para pasar las festividades con su familia. El presentador, visiblemente conmovido, compartió que la ausencia de Figueroa será como la pérdida de una parte esencial en su vida: "No la voy a ver por varios días. Y, para mí, es como que me falta una pierna", reveló.

En una conversación íntima con Marcelo Tinelli en el set, Milett Figueroa no pudo contener sus sentimientos y expresó su deseo de casarse con el conductor.

A pesar de llevar solo unas semanas de relación, la peruana afirmó que Tinelli es el amor de su vida y que el matrimonio es una sensación que le nace, especialmente al compartir su vida con la persona que ama.

"Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y si las dos personas somos románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado. El casamiento es una sensación que a mí me nace... casarme con el amor de mi vida", dijo.