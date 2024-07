Niall Horan desata la fiebre "One Direction" en Latinoamérica: Entradas para sus shows agotadas

19/07/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Niall Horan se aproxima y promete una noche inolvidable en nuestro país para su único concierto, el próximo domingo 06 de octubre en la tribuna norte en el Nacional de Lima. Quedan pocas entradas en Teleticket, pero lo cierto es que su gira "The Show: Live on Tour", ya es un éxito pues en varios países se agotaron las localidades.

¿Qué países son parte de la gira de Niall Horan?

México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, son algunos de los escenarios que el artista tiene confirmado su visita y lo cierto es que la respuesta de sus fans han sido demoledoras, pues varios recintos ya anunciaron "sold out", lo que nos demuestra la potencia musical con la que cuenta la estrella irlandés.

Como se sabe, el cantante que perteneció a las filas de "One Direction¨, llega para demostrarnos su evolución en la música con su nuevo espectáculo "The Show: Live on Tour", que según la crítica es un espectáculo "inigualable" y que demuestra a un Niall Horan totalmente "revolucionario", en lo que respecta a su música y su brillo en un escenario.

Estados Unidos y Europa ya se rindieron a su gran presentación y ahora le toca Latinoamérica. Su show esperado por sus fans latinos promete ser uno de los mejores espectáculos que se ha presentado en nuestro país, gracias a la propuesta audiovisual que prepara el equipo del artista.

Quedan pocas entradas en nuestro país para ver a una superestrella en todo su esplendor. Los boletos se venden a través de Teleticket. No se descarta su arribo días previos a nuestra capital y menos su encuentro con sus fans locales, demostrando así su sencillez. Tenemos una cita el domingo 06 de octubre en la tribuna norte del estadio Nacional.