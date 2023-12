Jessica Newton lamenta que Samantha haya sido agredida por Maicelo: "Es una relación tóxica"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Samantha Batallanos se encuentra en el ojo de la tormenta después de haber denunciado que fue agredida por Jonathan Maicelo. Muchas figuras del espectáculos le han brindado su apoyo a la modelo, mientras que otros han expresado indignación y Jessica Newton fue una de las últimas en pronunciarse sobre este caso.

La organizadora de Miss Perú fue contactada por 'América Hoy' para ser consultada sobre la brutal golpiza que sufrió Samantha Batallanos por parte de su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo.

Ante esto, Jessica se mostró muy indignada y lamentó que Samantha, con quien alguna vez trabajó en el Miss Grand Perú, haya sido golpeado. Asimismo, reiteró que aunque se hayan distanciado tiene todo su apoyo y solidaridad en este lamentable momento.

"Lo único que tengo que decir es que lamento que cualquier mujer pueda sufrir algún tipo de agresión, creo que la agresión hacia las mujeres debería ser ya algo que pase a la historia. El tiempo ha hecho de que yo me distancie y me dé cuenta que no la conocía, pero no por eso dejo de solidarizarme con cualquier mujer que pueda tener algún tipo de agresión ", sostuvo.

Jessica aconseja a Samantha

La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid hizo una catarsis sobre las relaciones amorosas que se vuelven tóxicas y le recomendó a la modelo que se refugie en el calor de su familia.

"No existe amor con dolor, amor con daño, amor con maltrato, es una relación totalmente tóxica. Quien mejor que su padre y su madre que deben de estar acompañándola en este momento y las personas que realmente la conocen y la quieren para ayudarla a dar ese paso", expresó Newton.

Finalmente, resaltó la valentía que Samantha tuvo para denunciar a su agresor. "Me parece muy valiente que haya dado el paso, pero ojalá que se mantenga alejada del agresor", concluyó.

La agresión que sufrió Samantha

'Magaly TV, la firme' tuvo acceso a material exclusivo sobre la agresión de la que fue víctima Samantha. El material habría sigo grabado en los exteriores del restaurante del empresario, previo a la gresca por la que la modelo lo denunció.

En dicho video se puede ver que el boxeador está recostado sobre la pared y con una actitud defensiva, ya que encara a su pareja por no hacerle caso. "A mí me llega al pin**o, tú la cagaste, te pedí un favor y no me hiciste caso", dice de forma agresiva.

De esta forma, se mostraron pruebas de la agresión que Samantha sufrió por parte de Jonathan Maicelo y ante esto, Jessica Newton se solidarizó con la ex Miss Grand Perú.