"No vas y punto, huev**a": Maicelo le prohibía a Samantha ir a trabajar por ataque de celos

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Samantha Batallanos denunció hace unos días a su expareja Jonathan Maicelo, por haberla agredido física y verbalmente la tarde del jueves. Ante esto, la noche de ayer 'Magaly TV, la firme' emitió nuevas imágenes en las que el boxeador le prohíbe a la modelo ir a trabajar porque tuvo un ataque de celos.

Las imágenes que presentó el programa de la 'Urraca' fueron grabadas por la misma Samantha Batallanos y corresponden al último jueves, aproximadamente a las 2:30 P. M. Según la modelo, todo empezó a raíz de que no le contestó el teléfono a su expareja, quién le pidió ayudarle con una publicidad para su restaurante.

En ese sentido, Samantha le dijo a Maicelo que iría a hacer una sesión de fotos y no quería que la acompañe, pero él respondió de forma agresiva: "Me llega al pin**o, vamos igual, ya te dije, me pongo a un costado".

Enseguida, el boxeador procede a volver a recriminar a la ex Miss Grand Perú por no haberle contestado el celular a tiempo.

"Me iba al pin**o, tú la cagaste. Te pedí un favor y no me hiciste caso. Te escribí varias veces y te mandaba signos de exclamación para que lo leas. Tuve que llamarte, no sé para qué te tengo que llamar si te estoy escribiendo", dijo muy molesto.

Jonathan le prohíbe ir a trabajar a Samantha

Sin embargo, la peor parte llegaría después, ya que ante la insistencia de ir sola a la sesión de fotos, Jonathan Maicelo le dice a la modelo que no irá.

Samantha: ¿Por qué no te quedas trabajando, mejor?

Maicelo: No me voy a quedar trabajando, voy a ir contigo.

Samantha: Yo no quiero ir contigo.

Maicelo: Entonces no vas pues, no vas. Me llega el pin**o, no vas, encima vas a ir a un hotel para hacer tus fotos ¿estás bien huevona tú, no?

Fue después de esta violenta conversación, que la modelo habría pedido un taxi de aplicación para dirigirse a su lugar de trabajo. Sin embargo, no imaginaba que Jonathan Maicelo abordaría el vehículo con ella y la golpearía al interior, dejándola con un ojo morado y arrancándole un mechón de cabello.

De esta forma, Samantha Batallanos mostró imágenes de la agresión que sufrió por parte de Jonathan Maicelo, quien después de tener un ataque de celos, se opuso a que la modelo vaya a trabajar si él no la acompañaba.