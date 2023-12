Samantha Batallanos denuncia que fue agredida cuatro veces por Maicelo: "Por error perdoné"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos reveló que la denuncia que presentó este 8 diciembre en la comisaría de San Isidro contra Jonathan Maicelo por agresión física, no sería la primera en lo que llevan en su relación, ya que son en total cuatro veces que sufrió maltratos por parte del boxeador peruano.

Agredida cuatro veces

La modelo recalcó que ya no permitirá más agresiones hacia ella y que está decidida a no dar marcha atrás con su denuncia porque "tiene amor propio" y que ahora estará más atenta a las 'red flags'.

"No es la primera vez que ocurren estas cosas. Por error perdoné, por estar enamorada, pero por estar cegada también. Pero ya no quiero que vuelva a suceder. Ya sobrepasó los límites. Más me quiero a mí", señaló ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme'.

¿Perdonó por amor?

Además, manifestó que su relación estuvo llena de peleas, pero ella siempre "lo defendió a capa y espada", ya que otras personas le pedían que se aleje de él por su propia seguridad. Sin embargo, Samantha los ignoró porque quería seguir confiando en el amor que alguna vez le juró el deportista y que incluso le habría propuesto matrimonio.

"Lo ha hecho tres veces antes, y verbalmente sí es una persona muy vulgar, no se puede controlar. Creo que tantas veces me ha insultado y me ha tratado a ese nivel que ha sido la última gota que ha derramado el vaso. (...) A pesar de haberlo defendido como una leona terminó dándole la razón a todas las personas que me decían que no esté con él", comentó a los reporteros de Magaly Medina.

Terminó su relación con Maicelo

Samantha aconsejó al resto de mujeres que atraviesan su misma situación por maltrato físico por parte de sus parejas, que no se queden calladas y decidan denunciarlos. Por ello, a través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Grand Perú, anunció el fin de su relación con Maicelo recalcando que no dará un paso atrás.

"No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión. En este momento me encuentro mal emocionalmente por todo lo ocurrido, agradezco a los medios de prensa y seguidores por su preocupación y gran apoyo", se lee en el comunicado.

De esta manera, Samantha Batallanos denunció ante las cámaras de un programa de espectáculos nacional que Jonathan Maicelo la agredió alrededor de cuatro veces y que siempre calló porque estaba 'cegada por amor'.