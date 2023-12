"¿Quieres verme muerta?": Aída Martínez explota contra seguidora que le reclamó por su rifa

Aida Martínez estuvo en el ojo de la tormenta hace algunas semanas, después que su esposo anuncie que la exmodelo estaba pasando un delicado momento de salud, por lo que realizó una rifa pro-salud. Sin embargo, una seguidora que participó de esta dinámica le reclamó a la modelo y esta explotó contra ella.

En una de las publicaciones de la examiga de Shirley Arica, una fanática le expresó su molestia por haber participado en la rifa de su moto hace algunas semanas, ya que ahora ella se muestra bailando y muy feliz, lo cual resulta muy extraño para varias personas.

"Yo como tonta comprando mis rifas solo espero que si se curó sea lo que sea, porque ahora parece raro que en tan corto tiempo pueda hacer carrera de moto, manejar bicicleta y todo lo demás, espero no quedar como tontos apoyándola", escribió la usuaria.

Después de haber leído el comentario, Aída no se quedó callada y decidió responder de forma muy directa, pues retó a la usuaria a devolverle el dinero y reafirmó que la rifa se llevará a cabo este 17 de diciembre.

Enseguida ,comentó que ella tiene derecho a seguir con su vida pese a lo que pasó, y que si hizo la rifa es para sentirse mejor y es lo que está demostrando ahora en sus redes sociales.

"No hables cojudeces pregunta o investiga, tengo derecho de hacer mi vida normal, ¿que es lo que les jode? verme bien, si compraste tu rifa es para verme bien y eso es lo que hago", dijo.

Hace algunas semanas, la exmodelo participó en el Campeonato Nacional de Motovelocidad, y tras resultar ganadora, hizo caso omiso a las malas vibras y dijo sentirse contenta con su victoria; además, contó que ya tiene un diagnóstico después de realizarse algunos exámenes.

"Todavía me faltan muchos exámenes porque se tiene que descartar de qué enfermedad autoinmune se trata, los primeros exámenes dicen que trata de una uveítis, una lesión en la mácula de ojo, que es lo que se me ha intervenido, no sabemos de qué parte viene", contó a un programa de espectáculos.