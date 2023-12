¡Rompió en llanto! Melissa Paredes se conmueve con despedida de actores de 'Al Fondo Hay Sitio'

Melissa Paredes se convirtió en uno de los personajes más importantes de la última temporada 'Al Fondo Hay Sitio', por lo que al terminar las grabaciones, no pudo evitar conmoverse con las palabras de despedida de sus compañeros.

La modelo aprovechó su última escena en la iglesia para reunir a todos sus compañeros y despedirse de ellos; sin embargo, fue en ese momento que la popular 'Patty' no pudo contener las lágrimas y terminó llorando por la emoción.

"Qué bonito trabajar con unos actores como ustedes he aprendido un montón. Me encanta haber compartido escenas con todos", dijo la actual pareja de Anthony Aranda .

La reacción de los actores de la reconocida serie no se hicieron esperar, siendo Magdyel Ugaz, una de las primeras en compartir un video donde precisamente, Melissa, brinda sus palabras de despedida.

Magdyel Ugaz despide a Melissa Paredes.

Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su personaje 'Patty', la cual, según afirmó, llegó en el momento perfecto. Así pues, ella compartió un video en el que recogió distintas escenas en las que apareció.

Los usuarios también se pronunciaron respecto a la despedida de 'Patty', destacando su papel e incluso pidiéndole que regrese a la serie para vengarse de 'Joel Gonzáles'.

"Hermosa y talentosa", "Espero que no sea el fin de 'Patty'. Yo creo que deberías regresar pero para vengarte de 'Joel'", "¿Cómo que te vas? Ay no, quería verte de villana", "Pero tienes que vengarte. Ahora queremos ver tu parte actoral pero en modo villana", "Patty, me rompió el corazón verte así", "¡Bravo, Melissa! 'Patty no se merecía eso", "Al comienzo no nos caías, pero lo hiciste bien", "Eres una genia, lo tuyo es la actuación", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios tras la salida de la popular 'Patty'.