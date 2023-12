Melissa Paredes se pronuncia sobre el aniversario de su exesposo Rodrigo Cuba y Ale Venturo: ¿Qué dijo?

Hace unos días, Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba estuvieron de aniversario de su relación sentimental y decidieron celebrarlo de forma íntima. Ante esto, Melissa Paredes fue consultada sobre su opinión de la fecha especial entre su exesposo.

Como se recuerda, Melissa y Rodrigo tuvieron un matrimonio bastante largo, sin embargo, este se rompió después que Melissa fuera ampayada con su bailarín Anthony Aranda, con quién actualmente tiene una relación sentimental muy estable.

La conocida 'Paty' de 'Al fondo hay sitio' confirmó que el 2023 ha sido un año muy productivo para ella, pues pudo formar su agencia de baile en compañía de Anthony Aranda. Además, contó los planes que tienen juntos para estas fiestas navideñas y año nuevo.

Por otro lado, 'América Espectáculos' le consultó sobre el reciente aniversario de su exesposo y su pareja la empresaria Ale Ventura, sin embargo, Melissa no quiso opinar mucho sobre el tema.

"Pucha, no, prefiero no hablar de terceras personas y enfocarme en mí misma, en lo mío. Todo bien, pero prefiero enfocarme en lo mío (...) Yo prefiero enfocarme en lo mío y que no estén tergiversando la información", comentó la actriz de 'Al fondo hay sitio.