¡Se va de 'EEG'! Alejandra Baigorria anuncia su retiro oficial del reality de competencia: "Cumplí un ciclo"

Alejandra Baigorria anunció recientemente su salida oficial de 'Esto Es Guerra' (EEG), afirmando que su ciclo como competidora habría terminado ¿Será cierto o retornará para la próxima temporada?

Alejandra Baigorria se convirtió en pieza clave para el equipo de los 'Combatientes', quienes durante esta última temporada lograron llevarse la tan ansiada copa tras vencer a los 'Guerreros' en el circuito final de toda la competencia.

Sin embargo, en una reciente entrevista para 'El Popular', la rubia sorprendió a más de uno al anunciar su retiro del reality, asegurando haber cumplido un ciclo.

Además confesó que, a pesar de las críticas por sus constantes regresos, ella siempre decidía hacerlo debido a que estar dentro de las competencias le generaban mucha vitalidad.

"Creo haber cumplido un ciclo. Y si sigo acá es porque siempre regreso más que por una necesidad de un trabajo. Gracias a Dios, tengo un trabajo que me da una estabilidad, regreso porque yo me siento viva con la competencia. Prepararme y entrenarme para una contienda, a mí me hace sentirme viva", contó al medio.