Selena Gómez: Conoce al nuevo novio de la cantante y porqué los fans critican su relación

La cantante y actriz Selena Gomez ha confirmado que tiene una relación con Benny Blanco, esto después que haya negado tener novio en más de una oportunidad. Sin embargo, el nuevo romance no tiene muy felices a sus fans, ya que Blanco tiene un pasado que dejaría mucho que desear.

La fundadora de Rare Beauty comentó: "Él es mi todo absoluto en mi corazón", en respuesta a un post de Instagram en el que se explicaba que había confirmado su relación con Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin.

Selena Gómez está enamorada

En otro momento, la intérprete de "Love you like a love song" también indicó que Benny es lo mejor que le ha pasado y que es "mejor que cualquiera con quien haya estado".

Unos días después de esto, la cantante compartió una foto en su historia de Instagram de ella apoyando su cabeza en lo que parece ser el pecho de Benny, por lo que sus fans se sintieron alarmados.

Tras el cuestionamiento de su romance, Selena recibió respondió de forma contundente, dejando entrever que no le importa lo que las personas digan de su nueva relación.

"Este es mi momento más feliz. Pero nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy harta. Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estén en mi vida en absoluto".

¿Qué se sabe de Benny Blanco?

No se sabe mucho sobre la nueva relación de la cantante, pero se deduce que Selena dejó de estar soltera en octubre, cuando fue fotografiada con Benny asistiendo al evento benéfico Rare Impact Fund en Los Ángeles.

De acuerdo con la revista People, a pesar de haber hecho pública su relación recientemente, los dos se conocen desde hace algunos años, ya que anteriormente trabajaron en el sencillo de 2019 'I Can't Get Enough', pues Benjamin es productor y cantante.

Después de coproducir y coescribir varios sencillos de éxito a finales de la década de 2000, Blanco se ha hecho un gran nombre en la industria de la música. Además de su trabajo como productor, Benny es un artista, ya que en 2018 lanzó su sencillo debut 'Eastside' junto a Halsey y Khalid.

Además, tiene el lanzamiento de un libro de cocina pendiente. 'Open Wide: A Cookbook for Friends' saldrá a la venta en abril del próximo año.

Es así, que Selena Gómez ha hecho oficial que tiene un nuevo novio llamado Benny Blanco, sin embargo, los fans de la cantante no están muy contentos con su relación, porque no se sabe mucho de él.