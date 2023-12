Giacomo Bocchio genera controversia al catalogar como 'ridícula' la idea de estudiar cocina por 3 a 5 años

El renombrado jurado de 'El gran chef: famosos', Giacomo Bocchio, ha dejado a todos boquiabiertos al revelar aspectos íntimos de su vida profesional y proyectos en una reciente entrevista para un medio local. Desde cuestionamientos sobre la duración de la carrera de cocina hasta experiencias polémicas en el set, el experto chef ha abierto las puertas a un capítulo revelador de su carrera.

En un diálogo sincero con El Comercio, Giacomo Bocchio desafió las convenciones al argumentar que el arte culinario no requiere cinco años de estudio formal. " Todo está en la cancha ", expresó, destacando la importancia de la experiencia práctica sobre la teoría académica. Este enfoque, según él, es crucial para liberar la creatividad y la intuición en la cocina.

El chef compartió una experiencia impactante de su juventud, detallando un difícil encuentro con el chef Óscar González. A pesar de los desafíos y maltratos, Giacomo Bocchio demostró resiliencia al superar esos obstáculos.

"Era la primera vez que al chef Óscar González lo ponían como jefe ejecutivo, era intenso, tendría entre 27 o 28 años. Fue una vida difícil con él. (...) Me trató de una manera muy tosca, alguna vez me tiró una olla caliente. Me quemé, pero en ese momento no me importó", comentó.