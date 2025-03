Shakira cantó 'Antología' y otros temas en concierto en la calle para sus fanáticos más fieles en Chile

04/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Shakira no pudo realizar su concierto en Chile luego de que el estadio Nacional de Santiago no contara con las medidas de seguridad necesarias. Pese a los inconvenientes, la artista colombiana no quiso dejar con las manos vacías a sus fanáticos y les regaló una pequeña presentación en plena calle.

Shakira y un concierto en la calle para fanáticos fieles

Los pasados domingo 2 y lunes 3 de marzo del 2025 estaban programados para que Shakira se presente por partida doble en Chile. No obstante, el escenario que era el estadio Nacional de Santiago no contaba con las medidas de seguridad solicitadas, lo que terminó por cancelar ambas presentaciones.

Estas cancelaciones se suman a las que la cantante tuvo en Perú por problemas de salud y una en Medellín, todos pertenecientes a la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Sin embargo, la artista no quiso dejar en blanco a sus seguidores en Chile y decidió tocar para ellos en un pequeño concierto en plena calle.

Para los q dicen q Shakira no canta en vivo....Q culpa q ella suene en vivo, tal cual suene en sus álbumes.....Aquí no se vive de autotune.....Aquí es talento puro, y años de estudio 🎙 👇pic.twitter.com/XtROlwxxj2 — Pienso en ti🐺💃🏻💋 (@Pau77043) March 4, 2025

La icónica intérprete de 'Antología', decidió entregar a los fans que se congregaron afuera del hotel donde se hospedaba una pequeña presentación con música en vivo. De esta manera, montó un escenario para que junto a sus músicos pudiera tocar temas que emocionaron a los presentes.

Una vez preparado todo para que realice su presentación, Shakira le brindó unas palabras a los asistentes en los que expresaba su pesar por la cancelación de sus presentaciones, pero que volverá en el futuro con más conciertos. Fue cuando comenzó a cantar su icónica canción 'Antología', la que tocó el corazón de varios fanáticos.

shakira, jamás me harán odiarte. 𖹭pic.twitter.com/uYpJZb4fbE — T! MOR (@HeyTimor_) March 4, 2025

Los conciertos cancelados de Shakira

Pese a la gran expectativa que generó la gira de la cantante colombiana en Sudamérica, la realidad no ha sido del todo buena con los seguidores de la artista a lo largo de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Pues fueron tres presentaciones en distintos países las que se vieron obligadas a cancelarse.

El primero de ellos fue el que estaba pactado en Lima para el domingo 16 de febrero por los problemas de salud que sufrió la artista, la cual fue reprogramada para el 16 de noviembre. Los otros dos estaban pactados para el domingo 23 de febrero en Medellín y los ya mencionados 2 y 3 de marzo en Chile.

En resumen, Shakira brindó un concierto en la calle para sus fanáticos en Chile que no pudieron asistir a sus conciertos por la cancelación de los mismos. La cantante de Colombia decidió no dejar con las manos vacías a sus seguidores que la esperaban incluso fuera del hotel donde se hospedaba.