Shakira NO comió ceviche: Director creativo de la cantante desmiente RUMOR tras visita a Lima

La visita de Shakira al Perú estuvo marcada por una serie de eventos desafortunados. Tras llegar a Lima, la cantante colombiana presentó algunos problemas de salud relacionados a su abdomen, por lo que se pensó que habría sufrido malestares al probar comida peruana. Frente a esta situación, su director creativo decidió aclarar el asunto, y descartó que ella haya comido, por ejemplo, el famoso ceviche.

Desde que se supo del internamiento de Shakira en una clínica limeña, miles de fanáticos pensaron que ella habría sufrido un problema estomacal al consumir el platillo marino. A esto se suma la declaración de Jaime Baily, quien también se refirió al controvertido asunto. El periodista señaló que, el 15 de febrero, Shakira acudió a un conocido restaurante de la Costa Verde, y solicitó el platillo 'Sobredosis', mismo que incluye diferentes tipos de mariscos.

Si bien las especulaciones se incrementaron con el paso de las horas, la cantante nunca aclaró si era verdad o no que había probado ceviche durante su estadía en Lima. Sin embargo, Aaron Snaiderman, hombre de confianza y director artístico de Shakira, compartió su sentir respecto a esta peculiar teoría. A través de sus historias en Instagram, indicó que el rumor era falso.

"BTW" (De todos modos) el ceviche me lo comí yo. Y estaba espectacular", expresó, asegurando que la información difundida en internet no era precisa, puesto a que fue él quien pidió el platillo. "Ya no saben que inventar", añadió