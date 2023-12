"Si me buscas, me encuentras": ¡No lo aguanta más! Ale Fuller saca su lado salvaje y 'golpea' a Santi Lesmes

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La participante de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', Ale Fuller, sacó su lado salvaje y 'golpeó' a su compañero Santi Lesmes luego de escuchar un comentario que no le gustó para nada.

"Si me buscas, me encuentras"

En una nueva entrega de "El Gran Chef Famosos", la participante Ale Fuller protagonizó un momento de alto voltaje al desatar su lado salvaje y 'golpear' a su compañero. Esto en medio de una discusión por la conducción de Natalia Salas.

Durante el episodio, el conductor de 'Arriba Mi Gente' afirmó que la íntima amiga de Renato Rossini Jr. era la responsable de su caída en la temida Noche de Sentencia. Ante esta acusación, la joven actriz no dudó en dirigirse hacia la estación de Lesmes para expresar su descontento de manera física.

"¿Quién te mandó a copiarte de mí? Tú, tú solito viniste, hazte cargo", exclamó Ale Fuller en un tono enérgico. La tensión en el ambiente aumentó cuando el conductor del programa intervino y "amenazó" a la participante: "Por culpa de Karina Calmet me fui a eliminación y la eliminé. Puede ser que por culpa de Ale Fuller estoy aquí y puede que seas la eliminada".

Lo mandó a volar

Ante estas palabras, Ale Fuller no pudo contener su enojo y se dirigió directamente a la cocina de Santi Lesmes, donde, según informes, le propinó un "golpe". "Yo no soy así, pero sacan mi lado salvaje. Si me buscan, me encuentran", se defendió la participante ante las cámaras.

El incidente ha generado un revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del programa comentan el explosivo enfrentamiento entre Ale Fuller y Santi Lesmes. Las reacciones van desde la sorpresa hasta la especulación sobre cómo afectará este altercado en el desarrollo del concurso culinario.

Como se recuerda, hoy se realiza la temida noche de eliminación, debido a que el jurado decidió mandar a Junior Silva, Santi Lesmes, 'Loco' Wagner y Ale Fuller a la temida Noche de Eliminación, donde uno deberá abandonar la competencia.

El primer participante en ser enviado a eliminación fue Junior Silva, tras presentar un desastroso bavarois de guindones. "Yo solito me mando a sentencia", aseguró el actor. A él le siguió Santi Lesmes.

Este episodio, cargado de emoción y tensión, se suma a los momentos memorables de "El Gran Chef Famosos", consolidando el programa como un referente en la televisión de entretenimiento. La incógnita sobre las repercusiones de esta confrontación promete mantener a la audiencia expectante en los próximos episodios.