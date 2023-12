"El Gran Chef Famosos: La Revancha": 'Loco' Wagner, Santi Lesmes y Ale Fuller pasan a sentencia

Christian 'Loco' Wagner, Santi Lesmes y Ale Fuller dejaron sorprendidos a todos al convertirse en las tres celebridades que pasan a la temida noche de sentencia, al no lograr convencer al estricto jurado con sus habilidades culinarias en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'.

Luego del último programa, donde Karina Calmet fue eliminada del reality de cocina, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de sentencia. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir la ansiada salvación.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cuál era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "tequeños de pavo".

Milene Vázquez, Armando Machuca, Ale Fuller, Santi Lesmes, 'Loco' Wagner y Mónica Torres tuvieron 25 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era uno de los más fáciles hasta el momento.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el famoso locutor de radio provocó los celos del actor cómico 'coqueteando con Milene.

"Bueno, Milene ya se dio cuenta que Machuca no es una buena junta, no es un buen elemento en su vida y me alegra mucho que por fin haya abierto esos bellos ojos", dijo 'El Loco' en son de burla.