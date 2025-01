Speed en Gamarra: Streamer probó salchipapa en emporio comercial pero se fue rápido ¿Por qué?

Este martes, 28 de enero, Speed aterrizó en suelo peruano como parte de su gira latinoamericana. Tras su paso por Argentina, Chile, Paraguay, entre otros, el streamer llegó a nuestro país y alborotó a más de un fanático que se hizo presente en el Centro de Lima. No obstante, en su visita al Emporio Comercial de Gamarra, donde probó la deliciosa salchipapa, el joven de 20 años solo permaneció 5 minutos y aquí te contamos por qué.

El masivo recibimiento de los peruanos a Speed, hizo que el streamer catalogara a nuestro país como el mejor que ha visitado en toda su gira hasta el momento. Y es que tras hacerse presente en la Plaza de Armas de Lima, además de ser condecorado por el alcalde Rafael López Aliaga, el joven fue finalmente trasladado por sus guías hasta el concurrido Emporio de Gamarra con el objetivo de que prueba la suculenta salchipapa.

En compañía de Zeein, Speed causó gran alboroto en dicha zona de La Victoria, sobre todo porque decidió ingresar a una de las galerías para recorrerlas; sin embargo, luego de algunos minutos de confusión, se retiró del lugar para trasladarse a su camioneta, donde esperó a que le trajeran algo para degustar.

"¿A dónde me has traído? (...) Estoy confundido, no se puede hacer nada aquí", expresó el streamer, al notar que no había ningún tipo de actividad en el lugar.