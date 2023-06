"Spider-Man: a través del Spider-Verso": ¿Cuándo se estrenará la película en la plataforma Disney+?

14/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de su notable éxito de audiencia en los cines, muchos fanáticos del 'Hombre Araña' se preguntan cuando Disney+ incluirá a la película "Spider-Man: a través del Spider-Verso" en su catalogo del servicio streming.

Descubre en la siguiente nota cuando es la tan ansiada fecha.

Gran acogida

Como se recuerda, el estreno a nivel mundial de esta cinta fue el 1 de junio en la cual todos los fans del cine de superhéroes de Marvel quedaron fascinados. 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', en su idioma original, es la secuela de la película que fue un éxito en 2018.

"Después de reunirse con Gwen Stacy, Miles Morales, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama", menciona su sinopsis.

Cabe destacar, que la mega producción logró recaudar millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

¿Cuándo estará en Disney +?

Hay un detalle que todo fan de esta cinta debe saber, y es que este largometraje animado es una producción de Sony Pictures y no de Disney, como si lo son todas las películas de superhéroes de Marvel. Por lo tanto, hay un tema de derechos que aún está en coordinación.

En este caso, "Spider-Man: a través del Spider-Verso" se estrenaría en Disney+ recién en 2025.

Más allá del contrato de Sony con Disney, el estudio mantiene la posibilidad de lanzar sus contenidos en diferentes plataformas. Por ejemplo, "Spider-Man: No Way Home" se lanzó en HBO Max, debido a que Sony no cuenta con una plataforma propia de Streming.

Peruanos en la cinta

La productora Sony Pictures reveló en sus redes sociales quiénes fueron los artistas que se encargaron del doblaje latino. Entre estos se destacan los peruanos Adolfo Aguilar y Jorge Talavera.

Por su parte, Jorge Talavera reveló en su cuenta de Instagram lo agradecido por la oportunidad que le dieron al poder ser parte de la mega producción, aunque recalca que su participación es corta, el cómico dice que lo importante es que le "puso corazón".

"Spider-Man es mi superhéroe favorito. De hecho, mi primer recuerdo de niñez es viendo en el cuarto de mis papás 'Spider-Man' en un televisor en blanco y negro. Va más allá de ser solo un fan, porque, al fin y al cabo, voy a ser parte de la historia de las películas de 'Spider-Man", indicó Adolfo Aguilar.

Evidentemente, la película "Spider-Man: a través del Spider-Verso" ha sido de gran acogida para los fanáticos del 'Hombre Araña' sin embargo no será hasta el 2025 que la cinta estaría en la plataforma Disney+.