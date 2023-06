Rápidos y Furiosos: Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de la onceava película de la saga

El famoso 'Toreto', Vin Diesel, anunció mediante sus redes sociales la fecha de estreno de "Rápidos y Furiosos 11", confirmando que es la penúltima cinta de la famosa saga.

La película "Rápidos y Furiosos 10" aun sigue en cartelera y con un publico bastante conforme con la cinta, asimismo ya se ha confirmado la secuela Rápidos y Furiosos 11.

Vin Diesel, actor principal de la franquicia, ha anunciado la fecha de estreno de la próxima película. La segunda en una trilogía que funcionará como final de la saga.

Por medio de una publicación en Instagram, Vin Diesel confirma que Rápidos y Furiosos 11 llegará el 4 de abril de 2025.

"Amo lo expresivos y colaborativos que son los actores que trabajan en nuestra franquicia. Jason [Momoa] quería intentar algo totalmente único y terminó creando un personaje que se roba la atención en todas las escenas donde participa y que el mundo jamás olvidará. Gracias a todos por estar ahí. Siete mil millones no tiene significado alguno si no representa un verdadero sentimiento de salud y lealtad. Para aquellos que no sabían, Rápidos y Furiosos 10 es solo la primera parte y sabes que la segunda será un esfuerzo de nuestra familia que nunca hemos visto antes", dice en el comunicado