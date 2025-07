Evo Morales advierte ilegitimidad de elecciones en Bolivia: "Sin nuestro movimiento, no hay democracia"

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Cerca a un mes de desarrollarse las elecciones presidenciales en Bolivia, el exmandatario del país altiplánico, Evo Morales, denunció que existe "ilegalidad e ilegitimidad total" en la jornada, y acusó a las autoridades judiciales y políticas de excluirlo de la jornada.

Fue enfático en asegurar que los comicios dependen netamente de su presencia, pese a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ractificó que la releeción presidencial no puede darse en dos periodos contínuos.

"Sin nuestro movimiento político EVO Pueblo, no hay democracia. Sin Evo en la papeleta no puede haber elecciones", djo el ex jefe de Estado para el medio France 24.

"El ciclo de Evo Morales ha concluido'', señala experto

Referente a las palabras recientemente emitidas por Morales, Exitosa conversó con Daniel Moreno, sociólogo y politólogo boliviano, quien explicó la actual situación que se vive en su país de cara a las próximas elecciones presidenciales en agosto de 2025.

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, el experto, el exmandatario Evo Morales no tendría ninguna oportunidad en dichos comicios, ya que el pueblo se ha cansado de la gestión izquierdista, enfatizando que "el ciclo de Evo Morales ha concluido''.

¿Exodo boliviano en Perú ante crisis?

Ante la crisis política que se vive en la zona altiplánica, creció la especulación de un exodo migratorio boliviano a nuestro país, sin embargo, el sociólogo señaló que si bien existe una crisis política, social y económica en su país, es muy poco probable un éxodo masivo de sus compatriotas al Perú. Ello debido a que las próximas elecciones en su país podrían dar solución a los problemas gubernamentales.

"No creo que estén las condiciones dadas para un éxodo masivo (...) La sociedad boliviana no va aceptar una prolongación autoritaria del gobierno de Arce, ni un fraude. No va pasar (la migración). Hermanos peruanos, tienen que estar tranquilos'', señaló el conocedor.

