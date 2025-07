Cuidador de Annabelle muere en extrañas circunstancias mientras estaba junto a la aterradora muñeca

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo paranormal está de luto tras la repentina muerte de Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle, mientras participaba en una gira con ella. El fallecimiento ocurrió en condiciones aún no esclarecidas, lo que ha generado una ola de especulaciones entre seguidores del tema.

Muere cuidador de Annabelle

Con profundo pesar se informó el fallecimiento de Dan Rivera, de 54 años, ocurrido el pasado fin de semana en Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en el evento Devils on the Run Tour, una iniciativa conjunta de Ghostly Images of Gettysburg y la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR).

Según la publicación oficial de la NESPR en Facebook, Dan Rivera falleció de manera repentina mientras estaba junto a Annabelle, la muñeca que cuidó durante años.

Dan Rivera era originario de Connecticut, Estados Unidos, y se desempeñaba como el principal investigador de NESPR, grupo fundado por Ed y Lorraine Warren, famosos por sus casos paranormales llevados al cine.

Él también era el encargado de Annabelle, la muñeca de trapo que se volvió ícono del terror gracias a las películas de El Conjuro y su propia trilogía cinematográfica.

Una autopsia inicial no halló signos de trauma, y hasta el momento no se ha determinado la causa exacta de su muerte. Su amigo Ryan D. Buell publicó un mensaje en redes sociales anunciando el fallecimiento.

"Estoy completamente desconsolado y triste por escribir que Dan Rivera, el investigador principal de la New England Society for Psychic Research - NESPR ha fallecido inesperadamente este fin de semana. Tengo tantos recuerdos increíbles con él", expresó Ryan D. Buell.

Además, agregó: "A su esposa Sarah y sus increíbles hijos, a Chris, Wade, Tony y Judy, mi corazón está con todos ustedes. Dan tocó tantas vidas y nos sentimos honrados de haber sido parte de su familia".

La gira de Annabelle continúa

Pese a la trágica noticia, la gira de la muñeca Annabelle continuará durante los próximos meses. La próxima parada está programada para el 6 y 7 de septiembre en Augusta, Maine.

Luego, el objeto supuestamente embrujado se presentará en eventos como la Rock Island Roadhouse Esoteric Expo (Illinois, 4 de octubre) y el ScareFest Weekend 17 (Lexington, Kentucky, del 17 al 19 de octubre).

Mientras la muñeca Annabelle sigue su gira por Estados Unidos, la repentina muerte de su cuidador ha dejado un episodio difícil de procesar. Dan Rivera falleció mientras estaba junto a la aterradora muñeca, y aunque aún no se ha determinado la causa exacta, las circunstancias siguen generando inquietud.