¡STING en LIMA! Icónico vocalista de 'The Police' regresará al Perú con su nueva gira musical

¡Atención, fanáticos del rock! Perú ha sido elegido por el músico británico Sting para formar parte de su nueva gira mundial. El icónico vocalista de la banda 'The Police' llegará a Lima para un próximo concierto, luego de más de 14 años de haberse presentado en la capital peruana.

Sting llegará a Lima para próximo concierto

La estrella mundial de rock deleitará una vez más a sus fanáticos peruanos el 26 de febrero del 2025. Cabe destacar que, esta fecha tiene una relevancia muy importante para su fanaticada. Esto debido a que, en febrero del 2011, Sting ofreció un histórico concierto sinfónico.

Por ello, grande fue la sorpresa de sus seguidores cuando el propio músico y compositor inglés compartió la noticia en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen en donde reveló el nombre de su gira, la cual se llamará 'Sting 3.0'.

"No puedo esperar a verlos a todos en el camino con el Sting 3.0 Tour en 2025", escribió en el post. En la fotografía, Sting luce acompañado del guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, confirmando la fecha y el lugar donde se presentarán.

Dentro de su tour musical, Sting visitará otros países latinoamericanos, los cuales son Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Santo Domingo y México. Además, el mítico cantante reveló otras paradas de su gira, las cuales incluyen fechas en Europa y en su país natal.

La vez en la que Sting llegó al Perú

Como se ha mencionado anteriormente, el exvocalista de 'The Police' hizo una primera aparición hace 14 años. El 23 de febrero del 2011, Sting ofreció un concierto memorable en la explanada del Estadio Monumental, donde estuvo acompañado de 45 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En dicho espectáculo, la modesta suma de 20 mil personas disfrutó parte de su repertorio, el cual incluyó clásicos como 'Englishman In New York', 'Shape Of My Heart' y varios éxitos de su época con The Police, como 'Every Breath You Take' y 'Roxanne'.

En el transcurso de la velada, el artista se mostró muy agradecido por la compañía de la sinfónica y el gran recibimiento por parte de sus fanáticos. Luego de dos horas de presentación, se despidió del público portando un chullo peruano. "¡Lima, gracias! ¡Buenas noches!", mencionó con emoción.

De esta manera, Sting, el icónico vocalista de 'The Police', llegará al Perú el próximo año, para ofrecer un concierto en Lima, como parte de su nueva gira mundial 'Sting 3.0'.