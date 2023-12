Susy Díaz revela que tiene como pretendiente a un joven de 33 años: "Siempre me llama, me va a descaderar"

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Susy Díaz es uno de los personajes más controvertidos de la televisión peruana y se ha convertido en una exitosa empresaria. Sin embargo, parece no suerte en el amor, aunque una reciente entrevista confesó que tiene como pretendiente a un joven de 33 años que la llama a todos los días.

El pretendiente de Susy Díaz

La madre de Florcita Polo brindó una entrevista a un conocido medio local y confesó que conoce a este joven desde hace 15 años, pero no desea establecer algún vínculo sentimental porque prefiere estar tranquila.

"Hay un chico que me llama, pero trato de evitarlo. Lo conozco hace quince años, pero de repente me va a descaderar y yo quiero paz y tranquilidad. No quiero que nadie me esté molestando por la noche, prefiero descansar", declaró a Trome.

En esa misma línea, la rubia aseguró que el joven la llama constantemente, pero no piensa darle una oportunidad debido a que ya tiene 60 años y va a priorizar su paz.

"Todos los días me llama y le digo que me estoy yendo a trabajar. Cuando uno tiene 60 años lo menos que quieres es que alguien te esté molestando, que no te deje dormir", agregó.

El perfil del galán de Susy

En otro momento de la entrevista, la excongresista comentó que el joven es alguien independiente pues tiene propiedades a su nombre además de ser soltero y no tener hijos.

"Sí, tiene su departamento y carro, no tiene 'mochila'. Pero hace poco mi perrita se llevó su media y comenzó a decirme 'mi media desapareció, quizás me quieras hacer un amarre'..., perdón, le dije, a mi perrita le gusta llevarse las medias. Yo no estoy para amarrar a nadie y, total, su media estaba en la cama de mi perrita", dijo entre risas.

¿Por qué Susy decidió ser congresista?

Susy explicó que fue su hija quien la motivó a formar parte del Congreso de la República porque era víctima de constantes amenazas y burlas en su colegio, por parte de sus demás compañeras, tras verla vestida con lentejuelas y muchos brillos por su trabajo como vedette, especialmente por lucirse en 'tangas'.

"A mi hijita la cambié como de 20 colegios porque venía llorando", expresó al inicio de una entrevista realizada a Choca Mandros, con quien decidió contar sus inicios en el mundo de la política peruana.

De esta forma, Susy Díaz ha tenido una vida algo complicada y ahora le ha cerrado las puertas al amor, pues dijo que no piensa hacerle caso a un pretendiente de 33 años que la llama todos los días.