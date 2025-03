The Beatles lo grabó en un día y cambió la historia: Please Please Me cumple 62 años

22/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Han pasado 62 años desde que el cuarteto de Liverpool lanzó su primer álbum. Please Please Me fue publicado el 22 de marzo de 1963 y marcó tanto un inicio como un punto de inflexión en la música y la cultura popular. Sin embargo, ¿sabías que este disco contiene la canción considerada la "más aburrida de los Beatles"?

Please Please Me: El primer álbum de estudio de The Beatles

Por aquellos días de marzo, los Fab Four aún no eran un tótem intocable del rock ni de la música mundial, e incluso pasaban desapercibidos para muchos en su propia nación. Sin embargo, el lanzamiento de este disco marcó el inicio de lo que más tarde se conocería como la British Invasion. La publicación se dio en el Reino Unido bajo el sello Parlophone.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ya habían dado muestras de su talento con dos sencillos que lograron gran aceptación: "Love Me Do" y "Please Please Me". Este último fue el tema que dio nombre a su primer LP.

Los Beatles estaban destinados a la fama

Ese mismo año, poco después del lanzamiento, el álbum alcanzó el número 1 en las listas de New Musical Express y Melody Maker, aunque en Record Retailer (hoy conocida como UK Singles Chart) se quedó en el segundo lugar. En Estados Unidos, sin embargo, el éxito tardó un poco más.

Varias discográficas norteamericanas rechazaron la propuesta hasta que una pequeña compañía de Chicago apostó por ellos. Finalmente, tras su relanzamiento en 1964, Please Please Me alcanzó el primer lugar en las listas de EE.UU., consolidando su éxito a nivel mundial.

El camino hacia la fama no fue fácil. El baterista Ringo Starr recordó las dificultades que enfrentaron para conseguir su primer vinilo, agradeciendo al legendario productor George Martin:

"Amo a George Martin porque nos dio la oportunidad de quedar plasmados en un vinilo. Nadie más quería ponernos en un sello", comentó Starr.

Un álbum grabado en un solo día

En una maratónica sesión de grabación, el cuarteto grabó más de una docena de canciones en un solo día, incluido el icónico tema Please Please Me. La energía, el frenesí y la ambición juvenil de los Beatles fueron clave para lograr un álbum que marcaría el comienzo de su conquista musical del mundo.

Así, han pasado 62 años desde que Please Please Me vio la luz, convirtiéndose en el primer gran éxito de los Beatles y en la piedra angular de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.