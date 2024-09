Sebastián Yatra debuta en BROADWAY: Cantante será protagonista del famoso musical 'Chicago'

Derrocha talento. El cantante colombiano, Sebastián Yatra, se abrirá paso en una nueva faceta. En una entrevista, el intérprete de 'Tacones Rojos' reveló que protagonizará el icónico musical 'Chicago', en nada menos que la 'esquina de la Gran Manzana', Broadway.

Durante sus declaraciones para la revista Billboard, Yatra mencionó que esperaba con ansias poder revelar a sus fanáticos su paso en el mundo del teatro. El ídolo colombiano indicó que interpretará a Billy Flynn, el protagonista de la historia musical.

"Es una noticia que tenía así, con muchas ganas de contar desde hace tiempo. Esto no es solo grande para mí, sino para Colombia, grande para los latinos que sigamos haciendo este tipo de cosas", mencionó muy emocionado desde Medellín.

Además, reveló que su participación durará 4 semanas, a partir del próximo 25 de noviembre, finalizando días antes de Navidad, el domingo 22 de diciembre. Por otro lado, mencionó que esta oportunidad es todo un sueño cumplido, puse siempre anheló con participar en el gran espectáculo de Nueva York.

"Llegar a Broadway era algo que había imaginado pero parecía imposible. Ahora que se está haciendo realidad en Chicago, que es un espectáculo tan icónico, es algo que me llena de gran emoción", enfatizó.

A través de sus redes sociales, Sebastián comentó sobre un momento de su vida que lo llevó a soñar con este momento. Según cuenta, él vio la participación de un artista latino, quien conquistó el escenario del teatro musical en la producción 'Evita'. La estrella en cuestión, es nada menos que el puertorriqueño Ricky Martín.

"No me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales. Recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años, antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza. Los veo en Broadway y Billy Flynn ahora colombiano", precisó en el clip que difundió anunciando su participación en 'Chicago'.