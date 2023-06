'The last of us': Conoce al actor que estuvo por tomar el papel de Pedro Pascal en la serie

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La participación de Pedro Pascal en la serie de HBO 'The last of us' ha hecho que el actor gane aún más popularidad y se haya convertido en uno de los papeles más importantes de su carrera, pero ahora se ha revelado que no siempre fue él quien iba a interpretar el papel de Joel Miller.

Los productores de la serie tenían un plan alternativo en caso de que por algún momento Pascal no pudiera participar en 'The last of us' debido a sus compromisos profesionales.

¿Qué dijo el guionista de la serie?

El guionista y director Craig Mazin, a cargo del proyecto, reveló en el podcast Happy Sad Confused quién habría interpretado el papel principal de la trama si Pedro Pascal no hubiera estado disponible.

"Pedro siempre estuvo en nuestra lista desde el principio, pero al principio nos dijeron que no estaría disponible debido a sus compromisos. Luego su agente nos llamó y nos dijo: 'Quizás él esté disponible'", contó.

El actor ganador del Oscar, Matthew McConaughey, fue considerado por el equipo de producción como una opción. Se acercaron a él para plantearle la idea.

"Sí, hablé con Matthew. No puedo decir que tuvimos varias conversaciones, fue más bien algo así como: 'Oye, tengo algo de lo que quiero hablarte'", afirmó Mazin sin entrar en más detalles sobre la respuesta que recibió del protagonista de El club de los desahuciados.

¿De qué trata la serie?

"The last of us" es una serie de televisión que se basa en el exitoso videojuego del mismo nombre. La historia post-apocalíptica se desarrolla en un mundo devastado por un brote de un hongo mortal que ha convertido a la mayoría de la población en feroces criaturas sedientas de sangre.

La trama sigue a Joel, un superviviente endurecido, y a Ellie, una joven valiente y misteriosa que puede tener la clave para encontrar una cura y a lo largo de la serie, Joel y Ellie se enfrentan a numerosos peligros y desafíos mientras viajan a través de paisajes desolados, encontrando a otros supervivientes y lidiando con facciones hostiles.

Por otro lado, combina una narrativa emotiva con acción intensa y momentos de tensión, ya que la serie captura la esencia del juego original y expande su mundo con nuevos detalles y personajes. Con una producción de alta calidad y un reparto talentoso, esta adaptación televisiva promete ser una experiencia cautivadora tanto para los fanáticos del juego.

De esta forma, queda demostrado que 'The last of us' es una de las series más exitosas de estos últimos tiempos, pero ahora se sabe que el actor que pudo reemplazar a Pedro Pascal, fue el actor Matthew McConaughey.