Tony Rosado desmiente los rumores de su supuesto fallecimiento: "Estaba de parranda, sigo vivo"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el vibrante mundo de la música peruana, Tony Rosado, reconocido como el 'Ruiseñor de la cumbia', ha sido un ícono durante más de 30 años. Sin embargo, recientemente, el artista se convirtió en tendencia en la plataforma TikTok debido a un rumor impactante sobre su fallecimiento. En esta nota, descubriremos cómo este bulo virtual sacudió a miles de seguidores y cómo el propio cantante salió a desmentir la noticia.

¿Qué ocurrió con Tony Rosado?

Con éxitos como 'Ya te olvidé', 'Sé que volverás' y 'Corazón de piedra', Tony Rosado ha dejado una huella imborrable en la música peruana. La difusión del falso rumor de su muerte en TikTok generó conmoción entre los cibernautas, quienes expresaron tristeza y sorpresa ante la supuesta pérdida de este ícono musical.

El origen del bulo

Una cuenta en TikTok propagó un video que afirmaba que Tony Rosado había sufrido un ataque al corazón mientras salía a correr. El contenido se volvió viral rápidamente, superando las 625 mil reproducciones y generando cientos de comentarios de condolencias por parte de seguidores apenados.

Desmentido falsos rumores

La falsedad del rumor se reveló cuando varios usuarios notaron que el cantante se encontraba en buen estado de salud en uno de sus conciertos. Ante la creciente preocupación, Tony Rosado utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia de una manera única y característica de su estilo.

En un video publicado, el 'Ruiseñor de la cumbia' aborda directamente el rumor: "He visto un TikTok que dicen que estoy muerto . NO estaba muerto, estaba de parranda , no hay más". Su mensaje claro y contundente fue respaldado con la frase escrita en su publicación: " Sigo vivo, ¡Duela a quien le duela! ".

La reacción de sus seguidores

La rápida respuesta de Tony Rosado tranquilizó a sus seguidores, quienes expresaron alivio en los comentarios. La falsa noticia dejó a muchos con sentimientos encontrados, pero la alegría de ver al 'Ruiseñor de la cumbia' en buen estado de salud se reflejó en mensajes como "Jamás morirás", "Estás más vivo que nunca" y "Gracias a Dios que todo está bien".

El episodio revela la rapidez con la que los rumores pueden propagarse en las redes sociales y el impacto que pueden tener en la percepción pública de una figura destacada como Tony Rosado. Aunque el susto fue momentáneo, la respuesta inmediata del artista y la lealtad de sus seguidores demuestran la importancia de verificar la información antes de compartir y la conexión emocional que existe entre los artistas y su audiencia.