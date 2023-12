Niño sorprende a todos con peculiar pedido en TikTok: "No celebren Navidad, es fiesta pagana"

En redes sociales, un pequeño causó polémica y el debate entre los internautas al pedir a todos que dejen de celebrar Navidad porque lo consideraba como una fiesta pagana, porque en la Biblia no se indica que se sea una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús.

Muchas personas esperan el mes de diciembre para poder sacar sus árboles decorados y recibir algunos regalos. Mientras que otros desean celebrar el nacimiento del hijo de Dios, por lo cual no dudan en armar sus nacimientos con las figuras representativas como José, María, los Reyes Magos y animalitos.

En el material audiovisual, de solo 47 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Adjai, camina por las calles para conocer cuáles son los deseos de las personas en estas fiestas navideñas. Es así como entrevista a un menor de edad, quien lo deja asombrado con su pedido.

"Yo no celebro Navidad, no me gusta celebrar. En la Biblia no dice ninguna fecha de nacimiento de Jesús, solo dice que nació cuando había sol y animales por ahí salvantado. Y en Jerusalén era invierno, era imposible que Jesús hubiera nacido", se escucha decir al niño en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de siete millones de reproducciones en la plataforma china.