(VIDEO) ¿Armani? Ale Fuller y Renato Rossini Jr. más juntos que nunca pero fans del 'Gran Chef' los 'trolean'

17/12/2023

Los participantes de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', Ale Fuller y Renato Rossini Jr., se mostraron más unidos que nunca en una secuencia de redes sociales. Sin embargo, muchos fans del programa cuestionaron este repentino acercamiento.

En una inesperada paleta de sorpresas, Ale Fuller y Renato Rossini Jr., se han convertido en el centro de atención al protagonizar un entretenido video donde llevaron a cabo la dinámica del 'Tag de los Amigos'.

No obstante, la conexión palpable entre ambos no pasó desapercibida, generando una serie de comentarios juguetones y especulaciones entre los seguidores del programa.

Durante el video, ambos jóvenes respondieron a una serie de preguntas diseñadas para explorar su dinámica como amigos, desde cuestionamientos lúdicos sobre quién se enamora más rápido hasta divertidos interrogantes sobre quién es más desordenado. Cabe mencionar que la interacción entre ambos no solo fue reveladora sino también sorprendentemente cercana.

Lo que captó la atención y desató una avalancha de comentarios en la cuenta oficial de Instagram del reality culinario fueron los gestos cariñosos de Renato hacia Alessandra. A lo largo del video, se le vio abrazar y tomar de la cintura a su compañera, gestos que rápidamente avivaron la imaginación de los espectadores.

¿Qué dijeron los fanáticos?

Los comentarios no se hicieron esperar, y la sección de respuestas se llenó de expresiones como "Vivan los novios", "Los amigos no se besan en la boca" y "Esa agarradita de cintura se ve que hay algo más que amigos". La audiencia, siempre atenta a los detalles, no pudo resistirse a especular sobre la naturaleza de la relación entre estos dos talentosos concursantes.

Este inesperado giro en la dinámica no solo añade un elemento adicional al programa sino que también incentiva una narrativa intrigante para los fanáticos. A medida que 'El Gran Chef Famosos' continúa, la conexión entre estos dos participantes se vuelve cada vez más integral, agregando un toque de misterio y emoción al formato de competición culinaria.

El video, originalmente destinado a proporcionar una visión divertida de la amistad entre los concursantes, ha evolucionado para transformar la percepción de la relación entre ambos jóvenes.

"Los amigos nooooo, se besan en la boca", "Hacen una pareja fenomenal", "Renato lo predijo! Que iban a salvarse los dos", "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", fueron más comentarios.

