(VIDEO) Asesina de Selena Quintanilla estrena documental con secretos de la cantante: "Merecen la verdad"

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El nombre de Selena Quintanilla sigue resonando en la memoria de muchos como un ícono cultural y musical que fue arrebatado al mundo de forma trágica el 31 de marzo de 1995. Ahora, casi 30 años después, la responsable de su muerte, Yolanda Saldívar, rompe su silencio en un revelador documental que promete arrojar luz sobre los eventos que rodearon su trágico final y los secretos que mantuvo guardado bajo llaves de quién en vida fue 'su mejor amiga'.

¡Después de 30 años!

La docuserie de tres partes titulada "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" (Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas) será emitida por el canal estadounidense Oxygen, ofreciendo una mirada profunda a la compleja relación entre Quintanilla y Saldívar, quien lideraba el club de fans de la cantante y fue condenada por su asesinato.

Cabe mencionar que la exenfermera estará elegible para libertad condicional el 30 de marzo de 2025, lo que marca un momento crucial tras tres décadas del impactante crimen.

El documental explora los eventos que llevaron a la confrontación fatal entre ambas mujeres, revelando detalles íntimos de su relación como amigas y socias en negocios. Acusaciones de malversación de fondos y tensiones crecientes alcanzaron su punto máximo cuando Selena encaró a Saldívar, culminando en el trágico incidente en el que la cantante recibió un disparo mientras intentaba huir.

¿Cuándo se estrenará?

Por primera vez en más de 25 años, Yolanda Saldívar concede entrevistas en cámara en inglés, desafiando las percepciones establecidas al afirmar que "las cosas no fueron como parecen". Acompañada por familiares y personas cercanas a los eventos, Saldívar comparte documentos y grabaciones nunca antes vistos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la tragedia.

Además de testimonios de fiscales, negociadores de rehenes y periodistas especializados, el documental también examina el legado perdurable de Selena Quintanilla, conocida como la "Reina del Tex-Mex", y la complejidad del caso que conmocionó al mundo.

"Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" se estrena el 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos, con episodios consecutivos que concluyen el 18 de febrero a las 19:00. Todos los capítulos estarán disponibles en el catálogo de Peacock al día siguiente de su emisión.

Aunque aún no se ha anunciado su llegada a América Latina, el documental de Yolanda Saldívar, asesina de la cantante Selena Quintanilla, promete generar un debate profundo sobre la verdad detrás de uno de los crímenes más impactantes en la historia de la música.