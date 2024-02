"El juego del calamar": Piden un año de prisión contra actor Oh Young Soo por presunto abuso sexual

Uno de los protagonistas de 'El juego del calamar', Oh Young-Soo, fue denunciado por presunto abuso sexual en agravio de una mujer, en 2022, por lo que la Fiscalía de Corea del Sur pidió actualmente, un año de prisión para el intérprete de el jugador '001'.

De acuerdo a lo conocido, la petición de prisión contra el intérprete de el jugador '001' de 'Squid Game', se presentó el último 2 de febrero, por parte de fiscales de Corea del Sur.

La industria del entretenimiento coreano ha sido sacudida por dichas noticias sobre Oh Young Soo, puesto que tres horas antes de conocer sobre el pedido de prisión en su contra, se habían lanzado los nuevos avances de la temporada 2 del esperado k-drama.

Según los reportes de medios coreanos, el delito de abuso sexual dataría del 2027, sin embargo, la denuncia por parte de la presunta víctima se dio en 2021, pocas semanas después de que la serie 'El juego del calamar', se convirtió en un fenómeno global. Ante ello, la Policía local remitió el caso a las autoridades superiores en 2022.

El actor fue formalmente acusado en noviembre de 2022 por un incidente ocurrido en 2017, cuando presuntamente abusó sexualmente a una mujer. También fue acusado de tocar a la víctima sin consentimiento.

Al respecto, los fiscales han solicitado una pena de prisión de un año para Oh Young Soo, argumentando la gravedad del delito de abuso sexual cometido en 2017.

Después de ser acusado, Oh Young Soo negó los cargos y declaró a JTBC: "Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la mujer) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos". No obstante, las autoridades consideraron que había pruebas del delito y remitieron el caso a los jueces.