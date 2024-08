¿Volverá por su 'Madame'? Adolfo Chuiman NO descarta regresar a 'Al Fondo Hay Sitio': "Tal vez"

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor Adolfo Chuiman dejó muy apenados a sus seguidores, luego de confirmarse su salida de 'Al Fondo Hay Sitio'. Así, el popular 'Peter' se despidió de la serie durante el episodio pasado del 31 de julio, en una escena muy emotiva junto a su 'Madame', interpretada por Yvonne Frayssinet.

Sin embargo, unas recientes declaraciones han despertado la curiosidad de los fanáticos de la serie, debido a que Chuiman dejó entrever la posibilidad de retornar en un futuro. Así, el actor no descartó retomar el papel de mayordomo que lo llevó a ganarse el corazón de muchos peruanos.

Esto dijo Adolfo Chuiman sobre 'Peter'

Tras su salida de AFHS, el actor accedió a una entrevista para el diario Trome. Allí, Adolfo Chuiman dio algunos alcances de los motivos por los que decidió apartarse de la serie, indicando que se sentía un poco agotado por el ritmo de trabajo que implicaba.

"Estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantas a las 10 de la mañana para ir a grabar, te levantas a las 6 y encima el frío, te juro que hasta costaba bajarme del carro, sin embargo chamba es chamba", afirmó.

Asimismo, se refirió al deseo de los fanáticos que esperaban ver un beso final entre su personaje y 'Madame', algo que muchos seguidores de la serie vienen pidiendo desde los inicios de AHFS. "Créeme, también lo esperaba", reveló 'Peter'.

Lo que más sorprendió fue la posibilidad de que su personaje retorne, debido a que le actor no descartó volver a interpretarlo. Esto podría aumentar las esperanzas de que, en un futuro, el romance entre el mayordomo y 'Francesca Maldini' finalmente triunfe.

" Tal vez, pero no en este momento. Estoy muy cansado, vamos a esperar y si no, ya 'Peter' se conseguirá una nueva Madame en Mississippi, a donde viajó para conocer a su nieto", resaltó.

Así fue la despedida de 'Peter'

Tras ser anunciado sobre el nacimiento de su nieto, 'Peter McKay' avisó a Francesca Maldini que debía ir a los Estados Unidos para apoyar a su hijo. Fue así que, durante el episodio, se mostró muy conmovido por dejar 'Las Nuevas Lomas' y a su vez, a su eterna amada.

Al despedirse, los personajes de Chuiman y Frayssinet no pudieron evitar sentirse tristes, por lo que antes de abandonar el lugar, decidieron verse por 'última' vez'. Pese a ello, este no sería un final para el personaje, puesto a que el actor Adolfo Chuiman no descartó volver a 'Al Fondo Hay sitio'.