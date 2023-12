'Yailin la más viral' es arrestada tras golpear y agredir con un cuchillo a Tekashi: "Tiene problemas mentales"

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La relación sentimental de Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine ha estado envuelta en polémica en más de una oportunidad, ya que muchas veces se ha acusado al rapero de presuntamente agredir a su pareja. Sin embargo, esta vez fue Yailin quien terminó detenida después que Tekashi muestre videos donde ella lo agrede y amenaza con un cuchillo.

Hace unos días, se filtró una fotografía de Yailin en la que aparece con un golpe y rasguño en el rostro. Según la cantante, eso fue producto de un accidente que tuvo junto a su pareja mientras salían de una discoteca. Además, agregó que la imagen fue filtrada por un trabajador suyo quién la chantajeó para no hacerla pública y pese a que ella cumplió con el pago, igual lo hizo.

Yailin es arrestada en Miami por agredir a Tekashi

Una nueva filtración de audios y videos ha vuelto a encender las alarmas en la relación de Yailin y Tekashi. La cantante dominicana llamó desesperada a una emisora de radio en Miami, solicitando ayuda porque supuestamente su novio la estaba golpeando.

Sin embargo, nadie esperaba que sería Tekashi quién arremetería contra Yailin. Usando sus redes sociales, desmintió la versión de su pareja y publicó un video en el que la muestra discutiendo y intentando golpearlo con una tabla y amenazándolo con un cuchillo de cocina.

"Es una mujer que necesita ayuda, es una mujer que necesita mucho amor. Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer", comentó Tekashi.

Asimismo, comentó que había registrado todo en video para que pueda demostrar que no es él quién agrede a Yailin y que su único interés es defenderla de las personas que quieren hacerle daño.

"Si enseño la prueba, quedo mal, no enseño la prueba, quedo mal. (Yailin es) una persona que está pasando por algo mental, desde que yo (la conocí) la he protegido. Nunca me he pasado con ella; la gente es muy odiosa, es como un tren para odiar a Tekashi", expresó.

Cabe resaltar que, la rapera fue detenida por la policía de Miami y los videos fueron publicados por diversos medios de comunicación.

De esta manera, Yailin la más viral y Tekashi vuelven a acaparar las portadas de los diarios, pero esta vez fue la rapera quién terminó detenida después de ser acusada de haber agredido y amenazado a su pareja utilizando un cuchillo de cocina.