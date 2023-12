Actor de 'Parasite' muere en extrañas circunstancias: ¿Qué le pasó a Lee Sun-Kyun?

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lee Sun-Kyun era uno de los actores más importantes del cine de Corea del Sur. Su nombre fue noticia la mañana del presente miércoles, pero no por los mejores motivos, pues se encontró el cadáver del protagonista de 'Parasite' en extrañas circunstancias, que aparentemente habría acabado con su vida.

Sin embargo, las autoridades han preferido investigar la muerte del reconocido actor, pues el hallazgo se produjo luego de varias semanas de una exhaustiva investigación policial en torno a un posible consumo de drogas, el cual esta penado por ley en el país.

Confusión alrededor de su muerte

Horas antes del terrible descubrimiento, se emitió un reporte de desaparición por parte de la policía de Seongbuk. Una vez se informó del hallazgo del cuerpo sin vida del artista, la policía se negó a brindar más detalles, únicamente alegando que el actor se quitó la vida.

Además, se hizo público un mensaje similar a una nota de suicidio, que salió horas después. Más allá de estos detalles, muchos fanáticos de Sun-Kyun expresaron su descontento con la actitud de la policía.

Es necesario mencionar que en Corea del Sur el consumo de drogas está mal visto socialmente, lo que usualmente genera cierta carga negativa alrededor del consumo de sustancias de forma pública. Esto le sucedió a Sun-Kyun, que observó como sus auspicios y promociones se alejaron una vez se hizo pública su investigación.

Cabe mencionar que el país donde es oriundo el actor es uno de los que cuenta con la tasa de suicidios más alta del planeta, generando preocupación entre sus autoridades.

Carrera exitosa

Lee consiguió su éxito con la película 'Parasite', que se convirtió en la primera cinta de su país en ganar el Oscar a 'Mejor Película' y le valió nominaciones en tres categorías de los más importantes premios. Además, fue premiado por su papel dentro del film por el Sindicato de Actores de la Pantalla, en la categoría a 'Mejor Reparto'.

Además, fue nominado en 2022 a un Premio Emmy, en la categoría de 'Mejor Actor de Reparto', por su papel de 'Dr. Brain'.

Su salto al estrellato se daría en el año 2007, con la serie 'Coffee Prince', y ganaría popularidad con el musical 'Behind the White Tower', asentándose en la élite del cine asiático con películas como 'Pasta y 'My Sister'.

