"Feliz Navidad para todos ustedes": ¿Cómo surgió el tema musical que ahora es tendencia en TikTok?

TikTok se ha convertido en una de las plataformas digitales más importantes a nivel mundial. Esto incluso ha logrado que diversas canciones se vuelvan conocidas y permanezcan en tendencia por muchas semanas, siendo en este caso el tema 'Feliz Navidad 3' de Arcángel.

La canción de 'Feliz Navidad' logró posicionarse en la popular red social debido a su icónica frase y ritmo súper contagioso, el cual ha llegado incluso a viralizarse en todo el mundo.

Debido a este éxito rotundo, muchos cibernautas se ha preguntando cómo es que surgió y qué inspiró al popular Austin Santos para componerla, siendo el dueño de la cuenta 'Historia de una canción', quien se encargó de explicar estos detalles.

Según contó el creador de contenido, la canción 'Feliz Navidad 3' fue publicada en el año 2010, siendo parte parte de una tiradera que 'Arcángel' hizo para 'Cosculluela' y 'Farruko'. Asimismo, reiteró que no tiene nada que ver con la Navidad; sin embargo, coincidió con estas fechas.

"Feliz Navidad" es una canción que fue publicada en el 2010 y es interpretado a cargo del reguetonero Arcángel, quien lo hizo en medio de una tiradera hacia los también reggaetoneros Cosculluela y Farruko. No tiene nada que ver con la Navidad, no es un villancico y no tiene nada que ver con la festividad", explicó.