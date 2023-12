¿Infidelidad? Tepha Loza habla sobre el fin de su relación con Sergio Peña: "Todos actuan igual"

La influencer Tepha Loza rompió su silencio y habló sobre la relación sentimental que mantuvo con el seleccionado peruano Sergio Peña. Al parecer, uno de los motivos del fin de dicha relación fue una infidelidad.

La modelo peruana ha expresado abiertamente su decepción hacia el futbolista, con quien mantuvo una breve relación en el 2022. Afirmó tener pruebas contundentes y, aunque descartó que la ruptura se debiera a una tercera persona, insinuó que los futbolistas comparten ciertos patrones de comportamiento.

Cuando se le preguntó si la relación concluyó por una infidelidad, Tepha Loza respondió de manera enigmática, señalando que no fue por una tercera persona. No obstante, dejó entrever la posibilidad de hablar más al respecto, pero advirtió sobre el riesgo de entrar en un juego mediático con Sergio Peña.

En esa misma línea, la hermana de Melissa Loza dejó entrever que todos los 'peloteros' sería iguales, debido a que utilizó la frase 'cortados con la misma tijera'.

"Siento que responden y actúan igual. Yo me había jurado que jamás estaría con un futbolista porque entre todos se dicen todo [...] entre todos van con todos, es una locura. Sí me han hecho comentarios fuertes de varios, me imagino que son así", agregó la modelo.

Loza destacó que fue Ivana Yturbe quien le presentó a Sergio Peña y que decidieron darle una oportunidad en un momento de vulnerabilidad emocional. Aunque reconoció que la relación se dio en un periodo de altibajos emocionales, subrayó que no busca generar conflictos y que la decisión de hablar más al respecto está condicionada por la posible respuesta del futbolista.

"Fue un momento en el que me agarraron vulnerable. La gente va a pensar que estoy picona, que esto y que lo otro, pero no es así. Me agarró en un momento de altibajos emocionales. Quería sentir esa compañía. Ivana me dijo: 'Inténtalo, pruébalo, vamos a ver qué tal va, me parece buen chico'. Yo confié en su palabra porque sé que ella me estima, así como yo a ella", explicó.