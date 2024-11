Actriz de Al Fondo Hay Sitio realiza TERRIBLE denuncia en redes: "No deben callar"

Una de las reconocidas actrices de la reciente temporada de la serie televisiva 'Al Fondo Hay Sitio' dejó en shock a sus seguidores al revelar en sus redes sociales una terrible denuncia a raíz del desgarrador caso de feminicidio de Sheyla Condori, quien fue hallada sin vida en Comas.

A través de sus redes sociales, la actriz Devora Merino, conocida por su papel de 'Dolores' en 'AFHS', realizó una transmisión en vivo y visiblemente afectada, comenzó a relatar el abuso que sufrió a tan corta edad por parte de un familiar cercano.

"Cuando yo tenía tres años, mi mamá y papá no tenían dinero para comprar una casa y vivir ahí, y vivimos en casa de mi abuelo. Y el sobrino de mi abuelo abusó de mí cuando yo tenía 3 años. Mis papás eran muy jóvenes, no sabían cómo resolverlo en ese momento, solo nos fuimos de esa casa", reveló la joven actriz.

Seguidamente, contó que a pesar de ser tan pequeña, recuerda cada detalle del desgarrador momento que vivió y que lamentablemente años después también tuvo que afrontar una complicada situación similar.

"Una vez comiendo con mi mamá, me dice: 'oye, come tu comida', (yo dije) 'Sí, tengo que comer todo porque, sino mi príncipe no me va a besar', y él (su primo) me hacía decirle príncipe, yo me acuerdo de todo", indicó Devora.