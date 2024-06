Adele EXPLOTA contra fanático por comentario contra la comunidad LGBT en pleno concierto: "¿Eres estúpi**?"

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante británica Adele es una de las más solicitadas alrededor del mundo y además, es gran defensora de la comunidad LGBT, por lo que hace unas horas se volvió viral al criticar duramente a un fanático que habló mal sobre el mes del orgullo, incluso lo llamó "estúpido" delante de todo el público.

Todo ocurrió durante uno de sus más recientes shows en Las Vegas, mientras la intérprete de 'Rolling in the deep' iba a entonar uno de sus temas más famosos, cuando uno de los asistentes dijo "Pride sucks", que en español quiere decir: "¡El orgullo apesta!".

Este comentario no fue del agrado de Adele, desatando su enojo y lo increpó con una evidente indignación. La cantante no dudó en cuestionar al hombre por asistir a su show solo para decir aquel comentario.

"¿Qué fue eso? ¿Acabas de decir 'el orgullo apesta'? (...) ¿Viniste a mi maldito show solo para decir que el orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo", se le escucha decir.

La cantante no desaprovechó la oportunidad para reiterar su apoyo a la comunidad LGBT y expresar su rechazo a la homofobia, ganándose el aplauso de todo el público.

"Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?", dijo la cantante contra el seguidor, que tuvo que abandonar el lugar por vergüenza.

Los videos del incidente de Adele no tardaron en hacerse virales en las redes sociales y, como era de esperarse, se desataron opiniones divididas entre los internautas. Sin embargo, muchos elogiaron la actitud de Adele para dar a conocer su posición en este tema.

¿Qué enfermedad sufre Adele?

La intérprete de 'Rolling in the deep' brindó una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que habló más sobre su condición llamada SAD.

"Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí", dijo en un inicio.

Asimismo, habló más acerca de su vida en la ciudad de Los Ángeles, ya que, como se sabe, ella es británica y tiene una cultura un poco distinta a la norteamericana.

El trastorno afectivo estacional (SAD) es una forma de depresión recurrente vinculada a cambios estacionales, siendo más común en otoño e invierno. Se caracteriza por síntomas depresivos, como baja energía, tristeza y cambios en el sueño y apetito.

No cabe duda que Adele se ha convertido en una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos y hace unas horas se ha vuelto viral por defender a la comunidad LGBT durante uno de sus conciertos.