¿Adolfo Aguilar denunciado por violencia? Esto dijo el conductor sobre presunta acusación

24/05/2024

Adolfo Aguilar está en el ojo de la tormenta tras una serie de acusaciones que ha emitido su 'Amigo íntimo' a quien llamó así hace un tiempo. Esta persona identificada como Alejandro Merino contó que sufrió agresiones por parte de un hombre conocido como 'Alonso'.

Ante esta denuncia, muchos han pensado que se refiere al afamado conductor de televisión, por ello, un conocido programa de espectáculos decidió contactarlo para que se pronuncie sobre ello.

Adolfo Aguilar se defiende

En una llamada telefónica, el actor afirmó tener la conciencia tranquila y negó haber maltratado físicamente a Merino: " No, no... claramente no se refiere a mí. Yo sí puedo responder eso... no, definitivamente no. Yo no lo veo hace más de dos años, así que imagínate [Justamente menciona este tiempo, dos años] No tengo nada que ver, hace mucho más de dos años, que no veo a Alejandro", expresó Aguilar.

Además, enfatizó que quienes lo conocen saben que él no es una persona agresiva: "La verdad no tengo ni idea, no sé nada él hace mucho tiempo, o sea, espero que le vaya bien y que todo esté bien con sus cosas y la verdad no sé a quién se pueda referir".

¿Qué opina Adolfo Aguilar sobre José Peláez?

Durante mucho tiempo, los televidentes peruanos solicitaban a diferentes medios de comunicación un programa "sano" que una a la familia. Cabe resaltar que los cibernautas se quejaban de realitys que incitaban a la polémica, por ejemplo, 'Esto es Guerra'.

Por ello, José Peláez se ha vuelto una figura popular de la televisión nacional, debido a su carisma y desenvolvimiento frente a las cámaras de la competencia culinaria de Latina. Dicho programa compite en el mismo horario con otros realities, por ejemplo con el que conduce la figura de América Televisión, Adolfo Aguilar.

Sin embargo, Aguilar se refirió José Peláez, quien fue calificado como conductor revelación:

"Todos los conductores tienen algo, son buenos. Yo no sé si la palabra 'revelación' sea lo correcto, creo que es algo novedoso", dijo el también actor.

Como se mencionó, Adolfo Aguilar, se refirió a la acusación que hizo su 'Amigo íntimo' quien aseguró haber sido agredido por un hombre conocido como 'Alonso'. El afamado conductor de televisión aclaró que esa denuncia no está dirigida a él.