Jesús Alzamora SE CONFIESA tras ser operado por fuerte accidente: "Sigo en shock"

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Alzamora preocupó a sus seguidores al anunciar que fue operado de emergencia. Por ello, a través de sus redes sociales, decidió aclarar cuál es la condición de su salud actual y cómo se siente al saber que tendrá que estar alejado de sus actividades.

Internado de emergencia

Mediante algunas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, la esposa del actor peruano, María Paz, fue la encargada de dar a conocer la noticia de la operación que se realizó debido a que se rompió el tendón de Aquiles. En las instantáneas se ve a Alzamora sonriente mientras está echado en una cama de una clínica local.

"Cuando la vida te pide una pausa, pues la tomas y aprovechas para descansar. Tendón de Aquiles roto, pero ya operado exitosamente. #paciencia y #buenhumor", escribió la popular 'Pazita' en redes.

¿Qué dijo Jesús Alzamora?

A través de su canal de difusión de Instagram, el conductor del programa radial 'La Lengua', mostró su angustia por saber que deberá mantenerse alejado de sus actividades hasta que esté 100% recuperado.

"La verdad hoy ha estado difícil el día. Todo pasó tan rápido que recién ayer y hoy he asimilado que estaré de baja un tiempo y que no podré hacer muchas de las cosas que me hace feliz", comentó.

A su vez, no pudo ocultar sentirse triste por la situación, pero recalcó que mantiene la esperanza de poder salir de alta en las próximas semanas y continuar con aquellos proyectos que quedaron pendientes antes del accidente.

"Un nuevo reto supongo, pero hoy he andado bien bajoneado, esperemos mañana sea mejor y con el paso de las semanas vaya avanzando esto. Por ahora sigo medio en shock de cómo pasó esto tan rápido", indicó Alzamora.

Reacción de sus seguidores

Ante la publicación, dando a conocer la intervención quirúrgica a la que Alzamora se sometió, sus seguidores y amigos cercanos no dudaron en hacerle llegar sus mejores deseos para una pronta recuperación en sus redes sociales.

Destacaron los comentarios del actor de 'AFHS' Erick Elera, Franco Cabrera, Pablo Heredia, Adolfo Aguilar, Lorena Álvarez; el futbolista de Alianza Lima, Hernán Barcos, Nicolás Galindo, entre otros.

"Pronta recuperación", "un abrazo y que te engrían", "a veces esas pausas son mega necesarias", "exacto, paciencia y buen humor", "muy buena vibra y pronta mejoría", "recupérate pronto, y como bien dices un descanso no cae mal a veces", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, Jesús Alzamora decidió romper su silencio y pronunciarse sobre cuál es su condición de salud actual tras someterse a una operación por romperse el tendón de Aquiles.