¡Agradecido! Christian Thorsen REAPARECE y cuenta detalles de su tratamiento contra el CÁNCER

Para alegría de sus fanáticos, Christian Thorsen reapareció y habló acerca de su actual estado de salud. Y es que el actor fue diagnosticado con cáncer de próstata, por lo que decidió someterse a un tratamiento a base de muérdago.

El exintegrante de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió ofrecer una breve entrevista a diario 'Trome' para brindar detalles de su actual terapia para combatir la enfermedad que lo aqueja.

Según precisó, la inclusión del muérdago a su tratamiento le ha salvado la vida, puesto que lo ayuda a equilibrar su sistema inmunológico, generando así que se sienta sumamente bien.

"Me siento bien, sigo con mi tratamiento. El muérdago me salvó, el tratamiento en general, tomo otras cosas, pero siento que el muérdago me da vida, me hace sentir bien, me hace sentir vivo, porque lo que hace el muérdago es equilibrar tu sistema inmunológico, me siento siempre bien", dijo en un primer momento.

Además de ello, dejó en claro que una de las cosas que lo ayuda a sobrellevar la mencionada enfermedad es el gran poder mental que ha aprendido a desarrollar con el tiempo.

En otro momento, se refirió a su salida de la exitosa serie de 'América Televisión', afirmando que, en efecto, su personaje de 'Raúl del Prado' había terminado, mas no fue despedido.

Sin embargo, recalcó que la forma en la que se le informó dicha noticia no fue, para él, la más adecuada, por lo que no dudó en realizar una demanda por el perjuicio económico que le habían causado.

"Mi personaje terminó, nunca dije que me habían botado, yo dije que la forma en que me dijeron no fue la adecuada, nada más, para mi gusto para mi forma de ver las cosas. Si me hubiesen dado la mano, me hubiesen mirado a los ojos y me hubiesen dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada (demandar)", explicó.