¡Aída Martinez se reducirá los senos!: "Chichis caídas por la lactancia"

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su separación sentimental, Aída Martínez sorprendió a sus seguidores anunciando que se sometería a una mastopexia o reducción de senos. A través de su cuenta de Instagram, la influencer no dudó en comentar acerca de su estado actual de salud.

¡Nueva cirugía!

La reconocida figura pública compartió detalles íntimos sobre su próxima intervención quirúrgica a través de su cuenta oficial de Instagram. En su mensaje, expresó confianza en el cirujano seleccionado y prometió compartir su experiencia con sus seguidores, incluso grabando el proceso en la medida de lo posible.

"Hoy tuve análisis temprano. Nada malo gente, me operaré las chichis la semana que viene, conseguí un excelente cirujano, un artista de cuerpos. Lo mío es la mastopexia (reducción) Obvio les contaré y grabaré todo lo que pueda, se que hay muchas mamás aquí que sufren de lo mismo (chichis caídas por la lactancia)", indicó.

Mejora en su salud

Recordemos que hace unos meses, Martínez fue diagnosticada con uveítis (inflamación a los ojos que causa dolor, enrojecimiento y visión borrosa). Actualmente, lleva un tratamiento que durará "varios meses" según expresó el especialista a cargo.

Al respecto, la influencer brindó una actualización sobre su estado de salud.

"Muchas personas me preguntan cómo vas con tu salud. Sigo en el proceso, hoy me toca recoger resultados del ginecólogo y después, tengo que pasar al dermatólogo, reumatólogo y regresar al neurólogo. La semana que viene tengo controles en más visión para ver cómo a avanzado mi proceso de medicación para los ojos", señaló.

Por otro lado, indicó que se encuentra cansada de tanto ajetreo médico; sin embargo, se encuentra muy pendiente y decidida a mejorar.

"Y así me la paso gran aparte de mi semana, de citas en citas, análisis y doctores, todo para mantenerme controlada. A veces quiero tirar la toalla, pero a darle con todo, por eso me seguirán viendo activa, haciendo mis cosas para no deprimirme en este fango de enfermedades", agregó.

Sobre su rompimiento

La modelo peruana Aída Martínez anunció hace poco el fin de su relación matrimonial con el empresario Adolfo Carrasco después de casi tres años y medio juntos. Martínez también aclaró que no hubo infidelidad ni falta de respeto por parte de ninguno de los dos.

"Decidí darle fin a mi matrimonio, siempre me llevé bien con mi esposo y siento que nos seguiremos llevando bien aún sin seguir en una relación", escribió en sus redes sociales.

El vínculo entre ambos comenzó en el año 2020. Carrasco le brindaba asistencia mecánica para su moto cuando Martínez participaba en competencias de motociclismo. Durante el período en que Aída estuvo convaleciente por una enfermedad neuronal, Adolfo fue uno de los principales apoyos a su lado.

No obstante, y con una hija de por medio, la pareja decidió separarse. Aída Martínez continúa con sus diligencias médicas y, a través de una historia en Instagram, anunció que se sometería a una reducción de senos debido a sus "chichis caídas por la lactancia".