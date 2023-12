Aída Martínez denuncia que robaron en su casa mientras estaba de viaje: "Tengo sus caras grabadas"

Aída Martínez está pasando por una mala racha, pues hace poco anunció que estaba delicada de salud y ahora denunció mediante sus redes sociales que ladrones entraron a robar en su vivienda, aprovechando que se encuentra de viaje por fiestas de fin de año.

Según la denuncia que es la corredora de motos puso mediante sus redes sociales, un grupo de tres delincuentes ingresaron a su departamento la noche de ayer alrededor de las 8 p.m y se llevaron muchos objetos de valor. Sin embargo, lo más sorprendente es que al parecer serían personas cercanas a ella, ya que sabían varios detalles de su casa.

En otro momento de su comunicado la exmodelo anunció que realizó la denuncia respectiva y ahora todo está en mano de las autoridades pues todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Asimismo, dejó claro que se encuentra devastada por el robo que sufrió, ya que nunca pensó que le pasaría algo así mientras estaba vacacionando junto a su familia.

"Estoy dolida, todo eso me ha costado, ha sido mi esfuerzo. Me han robado joyas, carteras, lentes, es muy raro todo, me voy a dar cuenta, voy a investigar. Nunca me habían robado en mi casa", concluyó.