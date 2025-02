¿Ale Baigorria cancelará su boda con Said Palao tras filtración de su lista de regalos? Esto es lo que dijo

Alejandra Baigorria vuelve a causar polémica, pero esta vez por la filtración de su lista de regalos. Si bien la empresaria buscaba mantener 'bajo 7 llaves' los detalles de su boda con Said Palao, Magaly Medina expuso lo que la pareja estaba pidiendo a sus invitados como obsequios.

Las cámaras de un conocido programa de espectáculos abordaron a Alejandra Baigorria y no dudaron en consultarle respecto a la filtración de su lista de regalos para el día de su boda. Es así que, lejos de enojarse por la situación, la popular 'Gringa de Gamarra' dejó en claro que no está molesta ni mucho menos cancelará su matrimonio, pero si evaluará seguir trabajando con la empresa encargada.

"No me incomoda la verdad porque es algo que iba a terminar pasando. En realidad no me molesta, es una lista de regalos y todo el mundo puede pedir lo que le da la gana de regalo. (...) Voy a ver si voy a seguir trabajando con la página porque me parece extraño", dijo en un primer momento.