Alejandra Baigorria INCÓMODA con Rebeca Escribens por autoinvitarse a su boda: No eres merecedora

Alejandra Baigorria vuelve a dar que hablar. Si bien la empresaria está sumamente enfocada en su boda con Said Palao, nada ha sido impedimento para que se tome el tiempo de 'cuadrar' a Rebeca Escribens por "autoinvitarse" a la ceremonia de su matrimonio.

Ale Baigorria 'cuadra' a Rebeca Escribens y ella le responde

Durante la más reciente edición de 'América Espectáculos', se presentó un informe donde Said Palao brinda detalles sobre la lista de regalos que él y su amada Ale han establecido para sus invitados.

Sin embargo, al terminar la presentación de dicho reportaje, Rebeca Escribens, muy seria, se dispuso a leer un mensaje que le había llegado a su teléfono celular. Según sus propias palabras, la popular 'Gringa de Gamarra' le advirtió que si bien hubo un momento en el que pudieron intercambiar palabras y compartir un tiempo ameno, nada la hace merecedora de una invitación a su boda.

"Rebeca Escribens, el hecho de que te haya regalado las botas naranjas y que hayamos conversado cinco minutos en el baby shower no te hace merecedora de la invitación a mi boda. Atte. Alejandra y Said", fue el mensaje que la conductora leyó en vivo.

Rebeca Escribens le responde a Alejandra Baigorria.

El rostro de Escribens fue el de una tremenda sorpresa, sobre todo porque, según sus argumentos, nunca dijo que quería asistir al matrimonio de la Baigorria con el participante de 'Esto Es Guerra' (EEG): "Encima escribe 'Said' y Said ni enterado de lo que está escribiendo. No me metan en líos ajenos, yo cuándo he dicho que quería ir a la boda".

La costosa lista de regalos de la boda de Ale y Said

De acuerdo a la información brindada por Magaly Medina, la pareja de empresarios contraería nupcias el 26 de abril del presente año. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la utilización de una aplicación denominada 'Sin Envolturas', donde ambos piden una serie de obsequios a las personas que asistirán a su ceremonia.

Todo indica que los exchicos realities decidieron dejar a un lado los regalos convencionales como platos, reposteros, vasos, y demás cosas del hogar, para finalmente pedir obsequios de gran valor monetario como un pasaje a Italia y una sesión de spa ahí mismo, además de una cena en París y el pago de un lujoso hospedaje en Arabia Saudita.

En medio de toda esta situación, se conoció que Alejandra Baigorria 'cuadró' a Rebeca Escribens por "autoinvitarse" a su boda con Said Palao, argumentando que por conversar cinco minutos no es merecedora de una invitación.