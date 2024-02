Ale Fuller fue eliminada de "El Gran Chef Famosos: La Revancha": "Ha sido una experiencia llena de amor"

Ale Fuller se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecida con todos por su constante apoyo en una edición llena de muchas sorpresas y tensión.

Como era de esperarse, los 'chefcitos' lamentaron su salida del programa y desearon poder volver a ver a la joven actriz en el reality culinario en una nueva temporada.

El conductor del programa, que logró robarse los corazones de las familias peruanas, José Peláez, dio la bienvenida a los cinco participantes, Mónica Torres, Ale Fuller, Christian Ysla, Mayra Goñi y Tilsa Lozano, así como al jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Seguido a ello se reveló que el único a prepararse en dos partes era el famoso lomo Wellington, que en anteriores ediciones provocó grandes problemas a las celebridades. El primer proceso que debían hacer todos era la dexelle con algunos champiñones, tomillo, y otros ingredientes.

Cada una de las celebridades se mostraron emocionados por estar entre los 5 finalistas del programa y aprovecharon en dedicar mensaje a sus familiares, que desde casa les mandaban las mejores vibras y deseos para lograr llegar a alzar la famosa olla de oro. Entre ellos destacó la exvengadora Tilsa, quien mandó un saludo a sus hijos.

"Mis bebés. Hablo de ellos y me pongo a llorar. Los amo (...) Has venido acá a sacarme lágrimas (a Peláez")", comentó Tilsa muy conmovida al recordar que es por sus menores niños, Máximo y Valentina que saca las fuerzas necesarias para salir adelante.

Al finalizar, el jurado reveló que Ale Fuller era acreedora del beneficio de la noche y podría ahorrar tiempo, en comparación del resto de sus compañeros.

Para el segundo proceso del platillo debían limpiar y cocer el lomo, armar y hornear el lomo acompañado de una guarnición que asombre a todos en el set.

Con gran nerviosismo y mucha tensión, todos lograron emplatar a tiempo y pasaron al famoso comedor respectivamente para probar sus potajes junto a la línea de jueces y Peláez.

Luego, se dio a conocer que el primero en clasificar a un siguiente nivel era Christian Ysla, seguido de la actriz Mónica Torres y en tercer lugar, Tilsa Lozano. Por lo cual, Mayra y Ale se mostraron preocupadas por saber quién de las dos lograba avanzar en la competencia y quién debía decir adiós.

Javier Masías fue el encargado de anunciar que Goñi se mantenía en competencia, por lo cual Ale tuvo que decirle adiós a todos sin antes dedicar un conmovedor mensaje por todo el cariño que recibió por parte de sus amigos y seguidores; incluso agradeció a 'El Gran Chef' por darle la oportunidad de amistarse con Mayra.

"Es bonito porque nunca pasé por este momento. Lejos de lo que podrían imaginar, tenerlo para mí es un regalo. (...) No lo saben, pero El Gran Chef me salvó en un momento muy difícil el año pasado y nadie lo sabía. (...) Para mí esto no puede ser triste, si es que me moviliza es porque siento mucha gratitud. Fue una experiencia "llena de amor", comentó.