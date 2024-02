Mauricio Mesones y el 'Loco' Wagner fueron eliminados de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última noche de eliminación, Mauricio Mesones y el 'Loco' Wagner quedaron en shock al saber que eran las dos celebridades que debían dar un paso al costado y dejar para siempre la cocina de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' al no lograr convencer al jurado con sus respectivas sazones.

Primera parte

El conductor del reality culinario, José Peláez, dio la bienvenida a la línea de jueces y a los cinco participantes, Ale Fuller, Mauricio Mesones, 'Loco' Wagner, Tilsa Lozano, y Christian Ysla, que se encontraban muy emocionados y a la vez con mucha presión por tratar de saber quiénes lograrían pasar a un siguiente nivel.

En una noche llena de emociones y sorpresas, Peláez reveló que a través de una dinámica se daría a conocer el nombre del plato a preparar: ¡Bola de oro! Sin embargo, solo tendrían una hora y 40 minutos para realizar la primera parte que es preparar el maná, el bizcocho, el manjar de yemas, manjar de pecanas y la confitura de albaricoques.

Tensión en el set

Como era de esperarse, los inconvenientes y algunos percances no tardaron en aparecer en el set, como el de la exvengadora, Tilsa Lozano, quien pasó la dura prueba de abrir la lata de leche condensada sin sufrir ningún accidente. Pero, en un descuido, cometió un gran 'blooper' por el que se quemó los dedos.

"No he gritado, no he pataleado, no he dicho nada porque eso me pasó por sonsa. ¿Cómo se me ocurre el maná caliente, sacarlo con el cucharón y pasar el dedo? Ay", expresó.

Segunda parte y doble eliminación

Tras pasar la primera prueba, se reveló que Christian era la persona que se llevó el beneficio de la noche. Seguido a ello se dio a conocer que la segunda parte a realizar era la preparación del glasé y armado de la bola de oro, en solo 60 minutos.

Cada participante pasó al famoso comedor junto a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías para probar cada platillo. Tras una ardua deliberación, el jurado comentó que las primeras personas que lograron pasar a la recta final de la competencia eran Tilsa Lozano y Christian Ysla.

Agradecidos con el programa

Luego, ante la incertidumbre, dieron a conocer que el primero en decir adiós al programa era el 'Loco' Wagner, quien no dudó en dedicar un mensaje de agradecimiento para todas las personas que lo apoyaron durante el tiempo que estuvo en 'El Gran Chef'.

"Nuevamente orgulloso de haber elevado mi juego culinario porque en verdad he sentido que he aprendido mucho. Me he dado cuenta de que la paciencia es la virtud de los elegidos y no es necesariamente mi fuerte. Estoy satisfecho con mi performance, con lo que he logrado y para otra oportunidad será", comentó Wagner.

Fue el chef Giacomo quien reveló que la segunda persona en ser eliminada era el cantante Mauricio Mesones, dejando así a la joven actriz Fuller pasar a un siguiente nivel.

Mauricio comentó casi con la voz entrecortada: "Gracias a toda la gente. Nunca se va el que no se olvida. Estoy muy feliz con lo que he hecho. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Yo me voy muy tranquilo. Yo vine, lo di todo, pero no fue suficiente. No se va quien no se olvida"

De esta manera, Mauricio Mesones y el 'Loco' Wagner se despidieron del programa y afirmaron estar satisfechos con su desempeño en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', y esperan volver a tener la oportunidad de volver a alegrar las noches de todos los chefcitos y familias peruanas.