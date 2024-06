Said Palao gana 32 mil soles en competencia de 'Esto es Guerra': ¿Invertirá el dinero en su boda?

Said Palao está pasando una de las mejores etapas de su vida, ya que por un lado está a puerta de casarse con Alejandra Baigorria, mientras que en lo laboral ganó el premio del desafío 'En busca del mejor' en 'Esto es Guerra', por lo que se hizo acreedor de un bono de 32 mil soles.

El guerrero, que también es conocido como 'Samurai', tuvo que enfrentarse en una reñida competencia contra Patricio Parodi. Pese a que ambos dieron lo mejor de sí mismos, Said resultó vencedor y fue celebrado por sus demás compañeros.

Rápidamente, Said aclaró en qué gastaría el dinero del premio, poniendo en primer lugar a Alejandra Baigorria y su pequeña hija, pero no dejó de lado a sus compañeros de programa, a quienes prometió hacerles una parrilla.

Como se recuerda, Said Palao está próximo a casarse con Alejandra Baigorria ya que ambos vienen planeando su matrimonio desde hace algunas semanas, incluso ya tienen la iglesia donde se darán en sí.

Durante una secuencia de 'Mande quien mande', la exparticipante de 'Esto es Guerra' fue sorprendida por Claudia Ruíz, una de sus mejores amigas desde su adolescencia, quien llegó hasta Lima para ayudar a Alejandra con los preparativos de su boda. Ambas se unieron en un fuerte abrazo en el set del programa de mediodía y en medio de eso, la rubia recordó que tiene el sueño de casarse desde hace años.

"Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento. Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?", dijo la rubia con lágrimas en los ojos.