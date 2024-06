¿Confirma relación? Nicola Porcella defiende a Flavia Laos tras protagonizar apasionado beso

En las últimas semanas, Flavia Laos y Nicola Porcella han sido vistos muy juntos tanto en México como en Perú, por ello los rumores de un posible vínculo entre ellos ha ido en aumento. Recordemos que los influencers fueron ampayados besándose recientemente en una discoteca limeña, sin embargo, en ese momento, aseguraron que solo los unía una linda amistad.

Esta vez, el exintegrante de 'La casa de los famosos' sorprendió al defender a la modelo por ser el blanco de duras críticas en redes sociales. Con estas declaraciones dejó entrever que entre ellos habría una posible relación.

Todo sucedió cuando un usuario comentó una publicación de la influencer: "Flavia solo es para pasar el rato, ella no quiere nada serio con nadie. Disfruta su vida al máximo. A veces creo que desde que Patricio la dejó ya no quiere nada serio con nadie y por eso está de fiesta en fiesta".

Ante ello, Nicola Porcella salió en defensa de Flavia Laos, pero borró el comentario al darse cuenta que se fue de boca. " Para pasar el rato? Así no se habla de una mujer. Nadie la dejó y bueno mira quién la cuida ahora (emoji de diablito)" , dijo.

Ante las imágenes que fueron expuestas por un conocido programa de espectáculos, Flavia Laos fue consultada sobre su cercanía con Nicola Porcella.

"Dicen que parecemos hermanos. Yo estoy enfocada en mi carrera, en mi música, en hacer dinero. Ahorita me voy a México otra vez, no se gasten, yo fluyo, vibro y si en algún momento pasa algo con una persona, se los voy hacer saber. Nicola es mi amigo", explicó.

En ese momento, Nicola Porcella fue interceptado por la prensa mexicana para ser consultado sobre el presunto beso que le dio a Flavia Laos, pero negó que eso haya sido cierto.