Ana Paula Consorte muestra cómo terminó el cuadro de Paolo Guerrero tras fuerte sismo en Lima: "Fue terrible"

La vida de la pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, no está siendo precisamente tranquila últimamente. Imagínense el impacto que se llevó esta modelo brasileña con el fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y Callao el pasado sábado 15 de junio.

El susto de Ana Paula Consorte tras sismo

Ana Paula Consorte, la pareja de nuestro 'Depredador' Paolo Guerrero, vivió en carne propia el tremendo sismo de magnitud 6.1 que nos dio un gran susto en Lima y Callao el sábado por la mañana.

La modelo brasileña, que no es de quedarse callada, corrió a sus redes sociales para contarnos el pánico que sintió. "Temblor fuertísimo", escribió junto a una imagen que lo decía todo: un cuadro de Paolo Guerrero con uno de sus hijos, caído en el piso.

Ana Paula Consorte confesó que era la primera vez que sentía un sismo de esa intensidad desde que llegó a nuestro querido Perú. "Gente, el temblor más fuerte que he sentido viviendo aquí en Perú. ¡Dios mío, qué miedo! El edificio se sacudió de verdad. Siempre lo he sentido un poco suave, pero hoy fue terrible", expresó.

Ana Paula Consorte muestra cómo terminó el cuadro de Paolo Guerrero tras fuerte sismo en Lima

¿Ana Paula troleó a la selección por el empate?

Hace unos días, la brasileña habló de la selección peruana. Resulta que el empate con Ecuador, que nos complicó la vida para el Mundial 2026, la puso de malas. Y claro, ¿dónde iba a desahogarse? En su canal de difusión de Instagram, para que todos se enteren.

Con la lengua afilada, Ana Paula Consorte lanzó unas críticas que dolieron. "Tardaron en sustituir a algunos. Desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo", comentó.

Y como buena pareja de Paolo Guerrero, también lo defendió a capa y espada. "Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como delantero, si la pelota no llega, no hay gol", escribió.

Pero lo que más la molestó fue que, incluso con un hombre más en la cancha, Perú no se arriesgó para buscar el gol. "Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo, buenas noches, chicos", concluyó, dejando un sabor amargo.

Así, la imagen que compartió Ana Paula Consorte con el cuadro de Paolo Guerrero en el suelo fue una forma clara de mostrar lo fuerte que se sintió el sismo de magnitud 6.1 en Lima y Callao.