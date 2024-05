Ana Paula le responde a Magaly y revela por qué fue al cumpleaños de doña Peta sin ser invitada

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte nuevamente está en el ojo público luego de haberse lucido en el cumpleaños de doña Peta, sin embargo, las críticas empezaron cuando Magaly Medina reveló que la brasileña no había sido invitada a dicha celebración.

Ante las declaraciones de la 'Urraca', la modelo decidió pronunciarse contar cómo fue realmente esta situación y aclaró si había sido parte de los invitados o no.

Se pronuncia

Debido a todo lo que se dijo en su momento, la mamá de los hijos del 'Depredador' realizó una transmisión en vivo para escuchar con atención las críticas de la popular 'Urraca'. De acuerdo a la periodista, la brasileña se peleó con el deportista porque su familia no la tiene en consideración, por lo que decidió aparecer de sorpresa en la fiesta de su suegra.

En medio de estas declaraciones, Ana Paula Consorte negó rotundamente haber viajado a la capital con la intención de generar controversia. Explicó que su verdadero motivo para asistir al cumpleaños de Doña Peta fue sorprender a la familia, y aseguró que nadie se lo esperaba. "No. Me fui a hacer una sorpresa, fui mala, muy mala" , expresó de manera irónica.

Aunque la bailarina no aclaró si su presencia fue bien recibida por Paolo Guerrero, Magaly Medina insinuó que esto podría haber causado tensiones entre la pareja. La periodista destacó que Guerrero no apareció en fotografías con Consorte durante la celebración, lo que podría ser un indicio de problemas entre ellos.

Ana Paula se queja de su vida en Trujillo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte compartió una serie de historias dentro de la tendencia 'Get ready with me' (Alístate conmigo). En estas publicaciones, no dudó en expresar su frustración por los problemas que ha estado enfrentando, comenzando por los cortes de internet

Según la modelo, su conexión fue suspendida porque no se había realizado el pago correspondiente. Para solucionar esto, tuvo que usar los datos móviles de su teléfono, lo que resultó en una conexión extremadamente lenta.

Además, narró cómo algunos días atrás sufrió un corte de agua programado por las entidades locales. A pesar de la incidencia, decidió no trasladarse a un hotel, optando por quedarse en casa con su familia.

